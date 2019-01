Lingen. Zum Ausklang des Betriebssportjahres hat der Betriebssportverband Lingen seine Mitglieder zu seiner traditionellen Pokalfeier in den Ratssitzungssaal der Stadtverwaltung eingeladen.

Neben den vielen Sieger- und Sonderehrungen gab Vorsitzender Uli Peters laut Pressemitteilung den Gästen im vollbesetzten Veranstaltungsraum einem interessanten Rückblick auf die Geschehnisse des Betriebssportjahres 2018 und beim Blick auf künftige Sportereignisse wurde zugleich das breite Spektrum im nicht leistungsorientierten Gruppensport herausgestellt.

Ralf Plaggenborg vom Sportausschuss der Stadt Lingen war Gast und Überbringer der Siegerpokale und Ehrenurkunden. In seinem Grußwort hob er hervor, dass organisierter Betriebssport in Lingen seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Impulsgeber dafür sei, Teamwork und Kontakte in den Betrieben und Behörden zu fördern und zu pflegen.

Peters ergänzte, dass es immer schwieriger werde, freiwillige Ansprechpartner bzw. Betreuer unter den teilnehmenden Firmen- und Behördenmannschaften zu finden. Sein außerordentlicher Dank galt deshalb all denjenigen, die erneut oder erstmals bei der Organisation der Betriebssportmeisterschaften mitgewirkt hatten.

Dank an Kooperationspartner

Ein weiteres Dankeschön zollte er seinen Kooperationspartnern, dem VfL Lingen und dem Verein zur Förderung des Schießssports. Sie hatten wieder dafür gesorgt, dass die Betriebssportläufe im Rahmen des Citylaufes durchgeführt und zum dritten Mal die Meisterschaft im Sportschießen ausgetragen werden konnten.

Ferner galt sein Blick auf die seit fünf Jahren erfolgreich verlaufenden Gesundheitsförderungskurse. Mit sieben Kursangeboten habe die betriebliche Gesundheitsförderung einen festen Platz eingenommen. Abschließend gab er mit Freude bekannt, dass der Verband erstmals in seiner Geschichte über 1.400 Betriebssportler melden konnte und der ohnehin seit Jahren stabile Mitgliederbestand zuversichtlich stimme.

Conny Stare erhält Willi-Nerlinger-Gedächtnispokal

Den Willi-Nerlinger-Gedächtnispokal verlieh der Betriebssportverband in diesem Jahr an die Vereinswirtin Conny Stare vom Tenniscenter „Blau Weiß Lingen“Besonderes Betriebsportengagement stehe für diese Auszeichnung und diese, so Peters, habe sie sich in ihrer jetzt achtjährigen stets liebevollen und fürsorglichen Betreuung im Dienste der Tennissparte mehr als verdient. Sonderehrungen gabe es dann für Schirilegende Heinz Heil, der bekanntlich im September sein letztes Spiel für die Betriebsfußballer geleitet hatte und auf dem Sportgelände in Schepsdorf für seine über 50-jährige Schiritätigkeit bereits aus-gezeichnet wurde sowie für Timo Merscher von der Firma Dralon, der für seine über viele Jahre aufopferungsvolle Arbeit dem Bowlingsport wertvolle Dienste zur Verfügung gestellt hatte.

Anschließend folgten die Mannschaftsehrungen der Stadtmeister durch die Spartenleiter Werner Köster (Kegeln), Olaf Mengering(Fußball), Volker Thiele (Bowling), Stefan Lindemann (Laufen), Uli Peters (Schießsport) und Manfred Kampen (Tennis).