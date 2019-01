Lingen. Was mit dem Präventionsprojekt „Gesund zum Halbmarathon“ begann, ist für viele Mitglieder des VfL Lingen, die in der Laufgruppe LLL (Laufen-Leben-Lingen) gemeinsam trainieren, inzwischen zur Langdistanz geworden.

So blickten einer Prressemitteilung zufolge 18 Läuferinnen und Läufer des VfL Lingen am Jahreswechsel auf die erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben in der Halbmarathon-, aber auch in der Marathon- und Ultra-Distanz zurück. „In der Hauptsache geht es darum, den eigenen Schweinhund durch neue attraktive Ziele immer wieder zu überwinden“, so die Trainerin und Physiotherapeutin Sabine Fastabend.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Projekt „Laufen-Leben-Lingen- Gesund zum Halbmarathon“ für Anfänger und Wiedereinsteiger geben. Dieses startet im März. Wer sofort loslegen möchte, besucht die VfL- Trainingsgruppen montags und donnerstags, jeweils um 18.30 Uhr. Nähere Informationen dazu gibt es bei Sabine Fastabend unter 0591/2422.

Teilnahme am Marathon auf den Cookinseln

Hier in Auszügen ein Rückblick auf das Jahr 2018: Für die Teilnahme an einem Marathon an einem außergewöhnlichen Ort entschied sich Martin Heidrich und hat damit Laufgeschichte geschrieben. Auf den Cookinseln wurde am 1. Mai zum ersten Mal ein internationaler Marathonwettbewerb durchgeführt. Bei 30 Grad im Schatten und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit sowie knapp 1900 Höhenmeter, die zu überwinden waren, wurde die Trauminsel schnell zur großen Herausforderung für die 17 Teilnehmer aus sieben Nationen. Es fand eine fast schon familiäre Siegesfeier für alle Athleten statt.









Es folgte am 26. Mai 2018 bei fantastischen Wetterbedingungen für drei Vereinsmitglieder die Teilnahme am Rennsteiglauf, ein ostdeutsches Kult-Laufevent als größter europäischer Landschaftscrosslauf. Für Conny Euskirchen, Michael Hennecke und Paul Richter ging es auf einer Ultra- Distanz von 73,9 km und mit über 3000 Höhenmetern in frühester Morgenstunde an den Start, verpflegt wurden sie unter anderem mit Schmalzbroten und Haferbrei.

Marathonlauf in New York ein großes Event

Als Jahresabschluss reisten Anfang November acht VfLer nach New York City, um dort an einer der größten Marathon- Laufveranstaltungen in den USA teil zunehmen. Auch dieser Lauf gehört zu den „Big Six“. Über 50.000 Läuferinnen und Läufer begaben sich am Morgen des 4. November auf die durch alle Stadtteile führende Strecke. Bei bestem Wetter jubelten ihnen über zwei Millionen Zuschauer zu, die das Ganze bisweilen zu einem Partyevent werden ließen. Mit Freude und Stolz konnten Sabine Fastabend, Sabine Kretschmann, Petra Moß, Paul Richter, Katrin Schmidt- Kehbel, Charlotte Vehring, Dr. Karl-Heinz Vehring und Wiebke Wesselink ihre Medaillen in Lingen präsentieren.

Christoph Stöckler, genannt Laufvater, da von der ersten Stunde an bei „LLL“ dabei, wechselt im neuen Jahr in die Walking- Gruppe des Vereins unter der Leitung von Heike Nebelsieck . Der VfL bedankt sich bei ihm für die aktive Mitgestaltung in den vergangenen Jahren.