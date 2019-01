Gute Leistungen wurden bei den TT-Stadtmeisterschaften in Lingen erzielt. Von links: Stadtmeister Noah Gels sowie die Platzierten Erik Penninggers und Finn Straatmann. Foto: SV Olympia Laxten

Lingen. 71 Spieler und Spielerinnen in acht Spielklassen haben an den Lingener Stadtmeisterschaften im Tischtennis in der Sporthalle der Overbergschule teilgenommen. Ausrichter war wie in den Vorjahren die Tischtennisabteilung des SV Olympia Laxten.