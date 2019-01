Lingen. Die 25. Emsland-Modellbauschau findet am 12. und 13. Januar in den Lingener Emslandhallen statt. Geöffnet ist die Schau laut einer Mitteilung des Veranstalters an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem selber Mitmachen, besonders für die kleinen Besucher. Es gibt eine Mitfahreisenbahn, auf der Kinder gratis Runden drehen dürfen. Eine Lego-Stadt und weitere Lego-Anlagen geben kindgerechte Einblicke in die Welt des Modellbaus. Workshops und Bastelecken bieten den direkten Einstieg in das Modellbauhobby. Im Indoor-Wasserbecken darf unter Anleitung von Profis mit originalen Sportbooten geschippert werden. Auf dem Parcours des MTC Roadtrain können Kinder und Jugendliche ihren Modell-LKW-Führerschein absolvieren. Auch ein Modellflugsimulator wird angeboten.

Feuerwehreinsätze und Beleuchtungsfahrten

Für den Bereich des Truckmodellbaus gibt es drei Areale mit Mutterboden und Sand. Dort zeigen über 100 Trucker auf Baustellen, Straßen und im Gelände ihr Können. Kettenbagger beladen Lkw, Container werden verfrachtet oder Crawler kämpfen sich durch einen bergigen Geländeparcours. In einer abgedunkelten Halle finden Feuerwehreinsätze und Beleuchtungsfahrten statt. Weitere Höhepunkte im RC Modellbau sind die Indoor RC-Car-Rennen des MAC Lingen. An die hundert Fahrer kämpfen dort in spannenden Rennen um den Sieg.

Liebevolle Kleinarbeit

Detailgetreu und in liebevoller Kleinarbeit sind die Eisenbahnanlagen entstanden, die von 14 Clubs und Vereinen aus dem In- und europäischen Ausland gezeigt werden. Die Baugrößen erstrecken sich von der kleinen gebräuchlichen Größe TT (Maßstab 1:120) bis zur Gartenbahngröße Spur G (Maßstab 1:22,5). Der Schiffsmodellbau präsentiert sich rund um ein 100 Quadratmeter großes Wasserbecken. Die Aussteller kommen aus dem Inland und den benachbarten Niederlanden. Die Ausstellungsstücke bilden die ganze Bandbreite der Seefahrt ab und zeigen das Können ihrer Erbauer, die teilweise tausende von Einzelteilen in jahrelanger Handarbeit anfertigen und zusammenfügen. Dies geschieht nach den originalen Bauplänen der großen Vorbilder und wird akribisch bis ins Detail umgerechnet und verwirklicht. Der Ausstellungsbereich des Flugzeugmodellbaus grenzt an den der Schiffe an. Das neue Raumkonzept lässt in diesem Jahr keinen Platz für ein Flugfeld. Somit fällt das Show-Fliegen aus.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 8 Euro. Kinder von sechs bis 13 Jahren zahlen 4 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene mit bis zu fünf Kindern unter 13 Jahren kostet 20 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es auf www.emslandmodellbau.de.