Lingen. Reisende im Bahnhof Lingen erlebten am Mittwochabend eine böse Überraschung: Wieder einmal war der Aufzug zu Gleis 2 gesperrt. Doch ein technischer Defekt lag diesmal laut einer Bahnsprecherin nicht vor.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu teils lang andauernden Ausfällen des Aufzuges gekommen. Technische Probleme, eindringendes Wasser und schleppende Auftragsvergabe der Reparatur durch die Bahn waren unter anderem Gründe dafür, dass es manchmal im Lingener Bahnhof statt einem Auf und Ab nur Stillstand gab.

Notruf aus dem Aufzug

Am Mittwochabend waren dann die Türen des Aufzuges sowohl auf dem Bahnsteig als auch in der Unterführung mit rot-weißem Flatterband gesperrt und die Bedienknöpfe mit dickem Gewebeband abgeklebt. "Gegen 18.30 Uhr hat jemand den Notruf im Aufzug betätigt und gemeldet, dass er nicht aus dem Aufzug herauskomme", erklärte die Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion. Da das zuständige Serviceunternehmen nicht schnell genug vor Ort hätte sein können, sei die Lingener Feuerwehr verständigt worden. Diese habe jedoch vor Ort niemanden mehr angetroffen. Wer den Aufzug gesperrt hatte, konnte die Sprecherin der Bahn nicht sagen.

Uhren bei der Bahn ticken anders

Einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Lingen wegen des Aufzuges im Bahnhof bestätigt dem Grunde nach auch deren Sprecher Daniel Herbers. Allerdings scheinen bei der Bahn die Uhren etwas anders zu ticken als bei den Lingener Wehrleuten. "Der Einsatz war schon um 16.20 Uhr und nicht erst zwei Stunden später", erklärt Herbers. Vor Ort hätten seine Kameraden eine Frau mit einem kleinen Kind angetroffen, die wohl zunächst nicht aus dem Aufzug gekommen sei, da sich die Tür nicht geöffnet habe. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr sei dann die Tür doch aufgegangen und die Helfer hätten nicht mehr Eingreifen müssen.

Feuerwehr sperrt Aufzug vorsorglich

"In Absprache mit einer Bahnmitarbeiterin hat unser Einsatzleiter dann den Aufzug vorsorglich gesperrt", erklärt Feuerwehrsprecher Herbers weiter. Wie die Bahnsprecherin mitteilte, hätten dann Techniker den Aufzug überprüft, aber keinen Defekt festgestellt. Wann diese Prüfung erfolgt ist? Warum am Donnerstagmorgen der Aufzug auf Gleis 2 wieder offen, aber in der Unterführung noch mit dem Flatterband abgesperrt war? Fragen, auf die auch die Bahnsprecherin keine Antwort hatte.