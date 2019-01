Lingen. In Teilen von Lingen sind die gelben Säcke nicht, wie laut Abfuhrkalender vorgesehen, am 2. Januar abgeholt worden. Das seit dem Jahreswechsel zuständige Entsorgungsunternehmen Remondis spricht von einem technischen Problem. Die Abfuhr soll bis Freitag nachgeholt werden, versichert eine Unternehmenssprecherin.

Vergeblich hatten Bürger unter anderem in Teilen von Laxten, des Gauerbachs und von Clusorth-Bramhar ihre gelben Säcke am Neujahrsabend an die Straße gestellt. Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen standen sie immer noch da. In sozialen Netzwerken machte sich darüber Unmut breit. Die dort geäußerte Vermutung, dass die nicht erfolgte Abholung mit dem Wechsel des Entsorgers auf das Lüner Unternehmen Remondis zu tun haben könnte, stellten sich auf Nachfrage unserer Redaktion als richtig heraus.

Nachabholung bis Freitag

"Das Problem ist uns leider bekannt", erklärte die Sprecherin von Remondis. Es habe ein technisches Problem mit der navigationsgestützten Tourenplanung gegeben. Mittlerweile sei der Fehler jedoch behoben. "Die Technik sollte jetzt funktions- und einsatzfähig sein", erklärte die Remondis-Sprecherin. Sie rief Betroffene auf, die gelben Säcke an der Straße stehen zu lassen. "Eine Nachabholung erfolgt bis spätestens Freitag", versicherte sie.