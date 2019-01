Lingen. Eine gelungene Symbiose bietet die Stadt Lingen mit dem Theater an der Wilhelmshöhe ihren Bürgern und Besuchern. Kunst auf der Bühne, Schauspiel, Konzert und vieles mehr, verbunden mit Kunstausstellungen im Theaterfoyer, das kommt gut an. Ein wenig flanieren in den Pausen, den Abend genießen, den Blick schweifen lassen über die Werke bekannter und weniger bekannte Künstler und vor allen Dingen das Staunen zu erleben ob der Vielfalt des Dargebotenen.

Eveline Lloyd aus Lingen hat sich nach Rücksprache mit dem Fachbereich Kultur der Stadt Lingen eingereiht in die ausstellende Künstlerschar. Ab Sonntag, 6. Januar 2019 bis zum 17. Februar 2019, werden ihre Werke im Lingener Foyer während der Theatervorstellungen zu besichtigen sein. "Ich habe mittlerweile ja schon viel Erfahrung was das Vorbereiten solcher Präsentationen angeht, aber irgendwie ist es jedes Mal neu, aufregend und auch sehr arbeitsintensiv", gesteht die Lingener Künstlerin.









Stellflächen prüfen

Man müsse sich zum einen mit den Räumlichkeiten vertraut machen, sie im wahrsten Sinne des Wortes inhalieren, zum Beispiel was die Stellflächen hergeben und wie die Lichtverhältnisse sind, wie sie am günstigsten genutzt werden können. "Dann kreisen die Gedanken um meine Bilder, die im Atelier stehen, hängen oder liegen.Und das ganze braucht natürlich, zumindest für meine Person, einen Titel. Wenn ich mit dem konform gehe, kann das Zusammenstellen der Bilder erfolgen", berichtet Lloyd. Für diese Ausstellung habe sie sich ganz und gar auf das Thema "Farbspiel" eingelassen.

Große Klinkerwand

Da sich das Angebot der Stellwände seit kurzem verändert hat, richtet sie ihr Augenmerk nun in erster Linie auf kleinere Bild, die dort gut zur Geltung kommen sollen. Auf die ganz großen Bilder möchte die Künstlerin natürlich nicht verzichten. Wann kann ein Werk mit dem Maßen von 1,20 Meter mal 1,60 Meter schon so komfortabel zur Geltung kommen! "Das Ambiente im Theaterfoyer ist einfach toll", schwärmt Lloyd.Und sucht nach einer anderen Lösung, sie richtet ihren Fokus auf die Klinkerwand es Foyers, die viel Raum bietet. "Und da mein Thema "Farbspiel" lautet, werde ich dort eine wahre Farbenpracht platzieren", kündigt sie freudig an.



Neue Leidenschaft

Natürlich entwickelt sich Lloyd auch künstlerisch weiter, startet Versuche mit veränderten Materialien und hat dabei eine neue Leidenschaft entdeckt,die "fluidzierenden" Acrylfarben, deren Anwendung zwar recht kompliziert und arbeitsintensiv sei, aber auch ein Abenteuer in sich berge. "Das hat mit dem Silikon zu tun, wodurch sich die leichten Farben bewegen und die schweren nach unten sacken", erklärt die Künstlerin. "Es ist schon spannend, was sich da auf der Leinwand unter ihrer Mitwirkung entwickelt."

Werke versichern

Leider gehöre zu den Vorbereitungen einer Ausstellung auch ein nicht unerheblicher Teil an Vorarbeiten. " Ich nenne nur das Stichwort Versicherungen", seufzt Lloyd. Jedes letztendlich hängende oder auf einer Staffelei stehende Werk müsse exakt erfasst werden, und zwar mit den genauen Maßen, möglichst mit Titel oder sonstigen Angaben. Aufgelistet gehen die Angaben an den Fachbereich Kultur der Stadt Lingen. Von dort aus wird dann erfreulicherweise versicherungstechnisch alles geregelt", bemerkt Lloyd dankbar.

Transport der Bilder

"Ja, und wenn dann alles ausgesucht und vorbereitet ist, dann tritt mein lieber Mann in Aktion, der mich bei allen meinen Vorhaben liebevoll unterstützt." Zwischenzeitlich sind die Bilder sorgfältig verpackt oder abgedeckt. Mit sicherem Griff bugsiert er die kleinen, aber mitunter auch sperrigen Werke ins Auto. So geht es vom Atelier in der Lengericher Straße 39 ab zum Theater an der Wilhelmshöhe und dies nicht nur einmal, sondern mehrmals. "Und dort beginnen wir mit dem Aufhängen der Bilder. Dank meiner mittlerweile vielen Erfahrungen habe ich ein ziemlich sicheres Gefühl dafür, welches Bild an welcher Stelle am besten zur Geltung kommt. Und trotzdem wird mitunter auch ausgetauscht, was mein Mann geduldig über sich ergehen lässt", schmunzelt Lloyd.

"Und wenn dann nach getaner Arbeit ein harmonisches Gesamteindruck meine Arbeiten widerspiegelt, ist das für mich ein beglückender Moment, und ich stelle mir vor, wie es sein wird, wenn sich das Theater langsam füllt, die Menschen an meinen Bilder vorüberspazieren. – Auf diesen Moment freue ich mich und dann spüre ich so etwas wie Glück, wie Freude in mir, dass ich diese Chance habe, mit meinen Bildern in die Öffentlichkeit zu treten.