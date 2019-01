Lingen. Norbert Holtmeyer ist seit Jahresbeginn 2019 neuer Direktor des Amtsgerichts Lingen.

Pünktlich zum Jahresanfang 2019 und mit den besten Wünschen nicht nur für das neue Jahr, sondern auch die neue Aufgabe überreichte ihm laut einer Pressemitteilung des Landgerichts Osnabrück am 2. Januar 2019 der Präsident des Landgerichts, Dr. Thomas Veen, die von der Niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza unterzeichnete Ernennungsurkunde.

Holtmeyer war den Angaben zufolge bis zur Übernahme des Direktorenpostens in Lingen als Richter am Oberlandesgericht in Oldenburg tätig. Dort zeichnete er unter anderem in der Justizverwaltung für die Personalangelegenheiten der Richter und Rechtspfleger verantwortlich. Gleichzeitig war er Mitglied des 9. Zivilsenats des Oberlandesgerichts, der sich hauptsächlich mit Schifffahrtssachen und Streitigkeiten rund um das Thema Software befasst.

Studium in Osnabrück

Sein Studium absolvierte Holtmeyer in Osnabrück, die Referendarzeit im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg. Unmittelbar im Anschluss an das zweite Staatsexamen trat er als Richter auf Probe in den Dienst der niedersächsischen Justiz ein. Nach Stationen als Richter bei verschiedenen Gerichten und als Staatsanwalt wurde er im Jahr 2004 zum Richter am Landgericht Osnabrück ernannt, bevor er 2009 an das Oberlandesgericht wechselte. Privat ist Holtmeyer mit seiner Familie seit vielen Jahren in Wallenhorst wohnhaft.

Anlässlich der Urkundenübergabe äußerte Holtmeyer seine Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Nach fast zehn sehr schönen Jahren am Oberlandesgericht ist es eine spannende neue Aufgabe, wieder an einem erstinstanzlichen Gericht tätig zu sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort."



Schwickert war 13 Jahre Direktor

Sein Vorgänger als Direktor, Dr. Michael Schwickert, war Ende des Jahres 2018 nach 13 Jahren im Direktorenamt in den Ruhestand getreten. Der in Nordhorn wohnende Schwickert, der insgesamt 33 Jahre als Richter an verschiedenen Gerichten in Niedersachsen tätig war, hatte das Amtsgericht Lingen 2005 übernommen und seitdem nach Angaben in der Pressemitteilung ausgesprochen erfolgreich geführt. Zuletzt hatte Schwickert, der in seinem Richteramt vornehmlich mit Familiensachen befasst war, noch die sogenannte gerichtsnahe Mediation in Lingen etabliert und dabei auch selbst zahllose Verfahren als Mediator begleitet.

Anlässlich seines Ausscheidens dankte Landgerichtspräsident Veen dem scheidenden Direktor für die geleistete Arbeit. Das von ihm ausgeübte Amt habe Schwickert in seiner Person voll und ganz sehr vorbildlich ausgefüllt. Am 23. Januar wird es am Amtsgericht Lingen noch eine offizielle Feierstunde zur Amtseinführung des neuen Direktors und Verabschiedung seines Vorgängers geben.



Anzeige Anzeige

Am Amtsgericht Lingen sind derzeit zwölf Richter und etwa 60 weitere Mitarbeiter tätig. Der Bezirk umfasst die Stadt Lingen und Umgebung, unter anderem die Orte Salzbergen, Spelle und Freren.