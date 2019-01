Lingen. Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbund Niedersachsen hat der Golfclub Emstal als Anlass genommen, das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement seines Ehrenmitglieds Walter Piekenbrock als Baumeister, Platzwart und Landschaftspfleger im Club zu würdigen.

Die Clubverantwortlichen sprachen ihm und seiner Frau Inge mit einer Feier auf der Anlage in Beversundern ein besonderes Dankeschön aus, teilt der Verein nun mit. Der GCE-Vorstand hatte dazu neben dem Präsidiumsmitglied des Landessportbundes und Präsidenten des Kreissportbundes, Michael Koop, viele Wegbegleiter von Piekenbrock eingeladen. Darunter unter anderen den ehemaligen Ortsbürgermeister Laurenz Pott, Alt-Präsident Bernhard Merswolke und den ehemaligen Geschäftsführer der Golfplatz GbR, Alfons Kuhrs, freute sich Vereinspräsidentin Gunda Dröge über die gelungene Überraschung.

Zur rechten Zeit

Als sein beruflicher Ruhestand nahte, hatte der Meppener Walter Piekenbrock in den 90er-Jahren den Golfclub in Lingen für sich und seine Frau entdeckt. „Du kamst gerade recht als erfahrener Straßenbauer und Geschäftsführer der Firma Bunte“, erklärte die GCE-Präsidentin, denn der damalige Vorstand plante eine Platzerweiterung auf 18 Loch. Piekenbrock setzte das 1995 beschlossene Projekt samt Chateau und zwei Schutzhütten zusammen mit Platzarchitekt Toni Ristola und Greenkeeper Thomas Holt federführend um. 1999 wurde der Platz eingeweiht, und der Meppener zum Ehrenmitglied ernannt.

Weitere Projekte umgesetzt

Weitere Großbaustellen folgten 2004 und 2005: Die Errichtung der Maschinenhalle, die Renovierung der Wirtschaftsgebäude und auch der Greenkeeper-Wohnung. 2012 wurde die Driving-Range erneuert und die Parkplätze erweitert. „Bei allen Baumaßnahmen, die du verantwortet hast, bist du immer strikt im Budget geblieben“, lobte Gunda Dröge.



Als Platzwart im Vorstand übernahm er die Führung der Greenkeeper-Crew und sorgte für den behutsamen Ausbau des Platzes im Einklang mit der Natur. 2003 und 2005 gehörte Lingen zu den Top 50 Golfplätzen in Deutschland, 2010 erreichte der GEC mit Platz 17 den Spitzenwert.

"Golf und Natur"

Seit 2005 nimmt der GCE auf Initiative und unter Leitung von Walter Piekenbrock am Umweltkonzept „Golf und Natur“ des Deutschen Golfverbandes teil und wurde als einer der ersten deutschen Golfclubs mit Bronze zertifiziert. Über Silber in 2008 gab es 2011 erstmals Gold. Ein Standard, der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal erreicht wurde.

Piekenbrock setzte sich dafür ein, das die idealtypischen Golfplatzbiotope wie Gehölzinseln, Teiche, Roughbereiche (hohes Gras) und Hecken im Sinne des Arten- und Biotopschutzes gepflegt und Raum für die spezifischen Ansprüche der wildlebenden, heimischen Tier- und Pflanzenarten geschaffen wurden. Piekenbrock plante, koordinierte und dokumentierte die gemeinsamen Projekte zum Beispiel mit dem Nabu, der für die genaue Erfassung von Flora und Fauna auf dem circa 90 Hektar großen Golfplatzgelände sorgte, sowie die unterschiedlichen Nistkästen baute, installierte und wartet.

Anzeige Anzeige

2014 gab Walter Piekenbrock das Amt des Platzwartes an Heinrich Feitsma aus Nordhorn ab und 2018 reichte er auch die Akten der Aktion "Golf und Natur" an Feitsma weiter, der die erfolgreiche Arbeit fortsetzten wird. Es bleibt die Anerkennung für den „unfassbar großen Einsatz“ des langjährigen Platz-Baumeisters aus Meppen.