Lingen. Im Zweijahresrhythmus soll künftig die "Blaulichtnacht" stattfinden. Das hat die Kreisgruppe Emsland der Gewerkschaft der Polizei (GDP) nach ihrer Jahreshauptversammlung mitgeteilt.

In Gaststätte Klaas hatte Kreisgruppenvorsitzende Benedikt Kreimer durch die Versammlung der 303 Mitglieder starken Kreisgruppe geführt. Anfang 2018 hatte die Gruppe die „Blaulichtnacht“ in der Tanzgalerie Lingen angeboten, zu der mehr als 200 Gäste unter anderem von Feuerwehren, THW, Zoll, Justiz und Polizei erschienen waren. Der Abend der Begegnung und der Gespräche soll nun im Zweijahresrhythmus stattfinden. Die nächste Veranstaltung ist somit für das Frühjahr 2020 anvisiert, teilt die GDP mit.

Schichtdienst, Arbeitszeiten, Infoheft

Aktuell beschäftigt sich die die GDP Kreisgruppe Emsland eigenen Angaben zufolge unter anderem mit der europäischen Schichtdienstregelung und der Arbeitszeitverlängerung. Zudem stehen im Jahr 2020 die Personalratswahlen an. Die Kreisgruppe Emsland und die Verlagsanstalt der Deutschen Polizei (VDP) arbeite zudem aktuell an einem Infoheft zum Thema „Drogenkonsum und die Folgen“.

Ungleichbehandlungen

Als Gastredner wurde Georg Linke von der Bezirksgruppe Osnabrück eingeladen, der unter anderem auf die Benachteiligung von Tarifbeschäftigten in bestimmten Abteilungen einging. Auch das Thema der Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für Polizeibeamte sei ein wichtiges und großes Thema. Im Gegensatz zu den Tarifbeschäftigten und den meisten anderen Länderpolizeien sowie der Bundespolizei erhalten Polizeibeamte in Niedersachsen seit 2004 kein Weihnachtsgeld mehr. Diese Ungleichbehandlung müsse beseitigt werden, um den Polizeiberuf in Niedersachsen weiterhin attraktiv zu halten, heißt es seitens der GDP.