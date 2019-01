Lingen. Die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH hat zum 1. Januar 2019 bundesweit die Verantwortung für mehrere Zwischenlager von hochradioaktiven Abfällen übernommen, darunter fällt auch der Standort am Kernkraftwerk Emsland in Lingen.

Wie die bundeseigene Gesellschaft sowie der Betreiber des Kernkraftwerkes in Lingen, RWE, übereinstimmend mitteilen, ist die Übergabe wie geplant zum 1. Januar erfolgt. Die BGZ hat darüber hinaus die Verantwortung übernommen für die Zwischenlager an den Standorten Biblis, Brokdorf, Grafenrheinfeld, Grohnde, Gundremmingen, Isar, Krümmel, Neckarwestheim, Philippsburg und Unterweser. Mit den Zwischenlagern Ahaus und Gorleben ist die BGZ damit nun für 13 Zwischenlager in Deutschland verantwortlich. Zudem wird die BGZ zum 1. Januar 2020 auch zwölf Lager mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen an den Atomkraftwerksstandorten übertragen bekommen. Dadurch liegt die Verantwortung für die Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle der Energieversorgungsunternehmen künftig zentral in der Hand der BGZ.

Betreiber weiter für Stilllegung verantwortlich

Durch die Übertragung der Zwischenlager von den Betreibern der Atomkraftwerke auf die BGZ werden die Vorgaben des im Juni 2017 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung umgesetzt. Die Betreiber der Atomkraftwerke sind nach diesem Gesetz für deren Stilllegung und Rückbau sowie die fachgerechte Verpackung der radioaktiven Abfälle zuständig. Die Durchführung und Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung liegt in der Verantwortung des Bundes. Wie RWE in der eigenen Pressemitteilung betont, haben die Betreiber der deutschen Kernkraftwerke Mitte 2017 die dafür vorgesehenen finanziellen Rückstellungen in Höhe von 24,1 Milliarden Euro in den „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ eingezahlt.

Sitz in Essen

Die zur Sicherstellung der zuverlässigen Zwischenlagerung gegründete BGZ ist eine in privater Rechtsform organisierte Gesellschaft des Bundes mit Sitz in Essen. Vertreten wird die BGZ durch Dr. Ewold Seeba als Vorsitzendem der Geschäftsführung, Wilhelm Graf als technischem Geschäftsführer sowie Lars Köbler als kaufmännischem Geschäftsführer.