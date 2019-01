Lingen. Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) ist als Veranstalter mit dem Verlauf des Lingener Weihnachtsmarktes zufrieden. "Es ist grundsätzlich gut gelaufen", zieht LWT-Veranstaltungsmanager Marko Schnitker eine erstes Fazit.

Insgesamt waren auf dem vom 26. November bis 23. Dezember 2018 geöffneten Lingener Weihnachtsmarkt 34 Stände und Buden vertreten. Gut angekommen seien bei den Besuchern vor allem die neuen Stände wie die "Bayernhütte", die "Bubble-Waffle-Bude" und das neu gestaltete Postwäldchen, hat Schnitker festgestellt. Die Standbetreiber seien "mehr oder weniger" ebenfalls zufrieden gewesen.

"Cocktail on Ice" ein Erfolg

Weniger erfreulich sind laut Schnitker die Einnahmen durch die Eislaufbahn. Auch wenn die genaue Abrechnung noch nicht vorliege, seien diese hinter dem Ergebnis von 2017 zurückgeblieben. "Wir hatten drei verregnete Wochenenden", nennt Schnitker als Grund. Gerade an den Wochenenden sei die Eislauffläche in den Vorjahren stark frequentiert gewesen. Die Standbetreiber mit einem Angebot überwiegend für Kinder hätten diesen Rückgang ebenfalls gespürt. Als erfolgreich bezeichnete Schnitker die Veranstaltung "Cocktail on Ice". 2014 und 2017 war diese witterungsbedingt abgesagt worden.





Wie in den Vorjahren ist der Lingener Weihnachtsmarkt 2018 in sozialen Medien teilweise als "Glühweinkirmes" kritisiert worden. "Die Nachfrage nach diesem Angebot ist ungebrochen groß", hält Schnitker diesem Vorwurf entgegen. Zudem sei es schwierig, weitere Kunsthandwerker auf den Weihnachtsmarkt zu bekommen. "Viele machen das nebenberuflich und können nicht über vier Wochen den Weihnachtsmarkt beschicken", gibt der LWT-Veranstaltungsmanager zu bedenken. Deshalb gebe es vier sogenannte Wechselbuden, in denen verschiedene Betreiber jeweils für wenige Tage ihr Angebot präsentieren könnten. "Diese waren fast durchgängig belegt", erklärt Schnitker.

Probleme mit Weihnachtsbeleuchtung

Probleme gab es in den Lingener Straßen mit der Weihnachtsbeleuchtung. "Vereinzelt ist die glockenförmige Beleuchtung ausgefallen oder hat geflackert", sagt Schnitker. Als Grund nannte Schnitker Probleme mit der Kabelverbindung im Bereich der Aufhängung der sich bewegenden Glocken. "Es wird aber eine pragmatische und unkomplizierte Lösung geben", hofft der LWT-Veranstaltungsmanager. Die LED-Beleuchtung war 2015 für rund 100.000 Euro angeschafft worden, um die alte reparatur- und störanfällige Weihnachtsbeleuchtung zu ersetzen und Energiekosten zu sparen.

Aus Sicht der Polizei ruhiger Verlauf

Unter Sicherheitsaspekten ist der Lingener Weihnachtsmarkt 2018 ebenfalls gut verlaufen. "Es gab keinen Zwischenfall wie 2016, als ein Verwirrter mit einem gestohlenen Pkw über den Markt gefahren ist", zeigt sich Schnitker erleichtert. Dies bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion auch eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim: "Es gab kein vermehrtes Aufkommen von Diebstählen oder sonstigen Straftaten." Die Beamtin führt dies unter anderem auf die Prävention durch Informationsflyer und die vermehrte Polizeipräsenz in der Lingener Innenstadt während des Weihnachtsmarktes zurück. "Wir haben in diesem Bereich ständig eine Fußstreife zusätzlich eingesetzt", erläutert die Polizeibeamtin.

Erste Überlegungen für Weihnachtsmarkt 2019

"Von mehreren Standbetreibern habe ich ein paar erste Überlegungen zur Neugestaltung ihrer Stände 2019 gehört", sagt Schnitker. LWT wisse aber noch nicht, was davon konkret umsetzbar sei. "Aber wir begrüßen diese Innovationsüberlegungen natürlich sehr", erklärt Schnitker. Nach derzeitigem Planungsstand solle der Lingener Weihnachtsmarkt 2019 am 25. November eröffnet werden.