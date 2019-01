Lingen/Dörpen. Eine 19-jährige Frau aus Dörpen ist am Montagabend (Silvester) bei einem Unfall auf der Meppener Straße in Lingen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei von Mittwoch war die junge Frau gegen 19.50 Uhr im Ortsteil Biene in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie ausgangs einer Linkskurve mit ihrem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit der Schutzplanke eines Brückengeländers.

Die Dörpenerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.