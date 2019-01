Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Brautmode und vieles mehr wird auf der Hochzeitsmesse am Samstag und Sonntag in den Emslandhallen in Lingen präsentiert. Foto: Pentermann

Lingen. Wer sich auf "den schönsten Tag des Lebens" vorbereitet, findet sicher viele Tipps und Anregen auf der Hochzeitsmesse Samstag und Sonntag in den Emslandhallen. Jazz gibt es beim Musikfrühschoppen am Sonntag, ein Orgelkonzert am Samstag, und Kinder sind eingeladen zu einer Taschenlampenführung im Kutscherhaus. Auch eine plattdeutsche Komödie steht auf dem Programm.