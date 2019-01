Lingen. „Von Lingenern für Lingener“. Das neue Kultur-Konzept für den Silvesterabend ging auf. Die Macher Rudolf Kruse und Tobias Bako freuten sich über eine volle Hütte zum Jahreswechsel.

Wissenschaftsentertainment, Kammermusik, Akrobatik und Pop-Balladen: Das Programm der Silvester-Revue 2018 war abwechslungsreich und sympathisch und hatte Lokal-Kolorit, denn alle Künstler hatten einen Lingen-Bezug.







Keine Zauberei, sondern Magie

Durch den Abend führte Felix Homann, die „physikalische Vollkontaktunterhaltung“ aus Osnabrück. Weil die Grenze zwischen ernsthafter Wissenschaft und urkomischer Unterhaltung fließend ist, fragte Homann das Publikum: „Soll ich euch siezen oder euchzen?“





Mal erklärte er dem kleinen Simon und dem großen Martin geduldig mithilfe der Maßeinheit „nullkommanix“ = „ratzfatz“ den Bernoulli-Effekt, wonach eine schnelle Strömung niedrigen Druck zur Folge hat.





Mal betätigte er sich als Schnellstsprecher und ließ das Männerquartett Holger, Frank, Jörg und Dietmar ohne Hocker sitzen.









Newtons Perlenkette sprudelte ähnlich wie Homanns Feuerwerk ganz ohne Feuer.









Margareta und Benno, fast 50 Jahre verheiratet, ließ er romantisch knistern, und mittels verschieden langer Röhrchen dirigierte er seine 750 Schüler zur „Ode an die Freude“. Das war keine Zauberei, das war Magie, natürlich!

Umstellung von leichter zu gehobener Unterhaltung

Keine Revue ohne Musik. Das Salonensemble der Musikschule des Emslandes servierte zu Beginn „Charmaine“, bekannt aus dem Sketch „Dinner for one“, und garnierte die Show später mit weiteren Schmankerln.





Zwei großartige Hörproben lieferte die in Fachkreisen als „Rohdiamant“ bezeichnete Pianistin Julia Hermanski, zu deren Wettbewerbserfolgen der 1. Platz beim regionalen Jugendkulturpreis „Talente“ 2009 zählte. Scarlattis F-Dur-Sonate und Scriabins Prelude für die linke Hand klangen herzerfrischend schön, allerdings plagte manche im Saal nur an dieser Stelle der Hustenreiz, bei der Umstellung von leichter zu gehobener Unterhaltung.

Leichtigkeit auf höchstem Niveau

Für Leichtigkeit auf höchstem Niveau sorgten drei Acts aus der Akrobatikschule von Meike Blunk am Theaterpädagogischen Zentrum. Milan Blunk begeisterte mit perfekter Jonglage und Doppel-Diabolo, und die erst 20-jährige Eva Schulte sorgte als Artistin am Vertikalseiltuch für ungläubiges Staunen.

Überzeugender Gesamteindruck

„Tobias Bako & friends“ brachten mit Sarah McLachlans „Angel“ und einem Quodlibet über „Fly me to the moon“, „Where do I begin“, „Killing me softly“ und „I will survive“ Show-Glanz auf die Bühne und hätten damit ein gutes Finale gestalten können.





Stattdessen erklang der „Radetzky-Marsch“, bei dem das Publikum etwas unsicher war, wann es klatschen sollte. Der Gesamteindruck dieser ersten Silvester-Revue „von Lingenern für Lingener“ überzeugte voll und sorgte für einen guten Rutsch ins neue Jahr.