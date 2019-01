Lingen. Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone hat jetzt den Landesvorstand der Senioren-Union Niedersachsen mit ihrem Vorsitzenden Rainer Hayek im Rathaus der Stadt Lingen empfangen

Wie die Stadt Lingen darüber hinaus mitteilt, war der Vorstand der Einladung des Kreisverbandsvorsitzenden Johannes Ripperda nach Lingen gefolgt und hatte am Vorabend bereits in der Stadt an der Ems getagt.

Aktuelle Entwicklung im Fokus

Zu dem Empfang im Rathaus konnte Dieter Krone neben den Vorstandsmitgliedern auch den Kreisgeschäftsführer der CDU, Björn Roth, im Rathaus begrüßen. Das Stadtoberhaupt informierte die Gruppe über aktuelle Entwicklungen in der Stadt Lingen und beantwortete viele Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Kitas und Schulen sowie Wohnen.

Gang durch die Innenstadt

Der Landesvorstand zeigte sich begeistert angesichts der guten Entwicklung der Stadt Lingen (Ems). Im Anschluss an den Empfang im Rathaus besichtigte die Gruppe nach einem Gang durch die Lingener Innenstadt den Campus Lingen.