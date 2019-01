Lingen. Zu der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Wirtschaft“ in Schepsdorf haben Oberbürgermeister Dieter Krone und Ortsbürgermeister Hermann Krone jetzt rund 30 Vertreter der Unternehmen des Lingener Ortsteils begrüßen können.

Das hat die Stadt Lingen mitgeteilt. Im Mittelpunkt der Gespräche und eines Imbisses in den Räumen des Unternehmens Kochlöffel von Julia und Thorsten Hessler standen demnach vor allem die gewerbliche Entwicklung Schepsdorfs sowie aktuelle Verkehrsthemen. So soll in diesem Jahr die Brücke in Schepsdorf neu gebaut werden. Für die Bauzeit ist eine Ersatzbrücke geplant, um so den Verkehrsfluss in den Ortsteil sicherstellen zu können. Auch die verkehrsverbessernden Maßnahmen entlang der Nordhorner Straße war den Gesprächsteilnehmern ein großes Anliegen. Das Stadtoberhaupt zeigte sich beeindruckt angesichts des guten Zusammenhalts der Schepsdorfer Unternehmer. Abschließend konnten die Interessierten Informationen zum Thema Breitband und Fachkräftegewinnung sowie Fördermöglichkeiten im Bereich von Investitionen und Innovationen einholen. Eine Fortsetzung der Reihe an den anderen Gewerbestandorten in Lingen ist geplant.