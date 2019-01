Planungsssicherheit für Wehren und Kommunen im Altkreis Lingen

Lingen. Zu Feuerwehrbedarfsplänen im Altkreis Lingen gibt es keine Alternative. Ein Kommentar.

Wird der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Freren seine Entscheidung revidieren und doch noch, wie ursprünglich geplant, 12 000 Euro für die Ausarbeitung eines Feuerwehrbedarfsplanes im Haushalt 2019 bereitsstellen?

Vor dem Hintergrund der Vorteile, die andere Kommunen mit dem Plan in Verbindung bringen, dürfte eine positive Entscheidung nicht schwerfallen, auch wenn die Samtgemeinde Freren nicht auf Rosen gebettet ist und bei den Ausgaben dreimal hinsehen muss.

Natürlich kosten die Feuerwehren in der Samtgemeinde viel Geld, zumal es in Freren, Andervenne, Beesten, Thuine und Messungen insgesamt fünf Wehren gibt, die ordentlich ausgestattet sein müssen, um den Brandschutz zu gewährleisten. Angesichts der wachsenden Herausforderung, zu jeder Zeit den Feuerschutz auch in den kleineren Gemeinden sicherzustellen, sollten die Verantwortlichen in den Kommunen des Altkreises alles unternehmen, um die Motivation aller Einsatzkräfte zu stärken.

Ein Feuerwehrbedarfsplan dient nicht dazu, überzogene Wünsche der Wehren zu erfüllen. Vielmehr gilt es, die Wehren im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten optimal weiter zu entwickeln. Diesem Ziel kann man nicht ernsthaft widersprechen.