Haus in Lingen-Bramsche in Flammen

Bei einem Dachstuhlbrand in Lingen-Bramsche entstand in der Neujahrsnacht großer Schaden. Foto: Nord-West-Media

Lingen. Aus ungeklärter Ursache ist in der Neujahrsnacht 2019 der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Lingen-Bramsche gegen 0.10 Uhr in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Das hat die Polizei mitgeteilt.