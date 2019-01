Andreas Wentker setzt sich für den Erhalt kleiner Feuerwehren ein. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Nach Angaben von Brandabschnittsleiter Andreas Wentker (Langen) engagieren sich mehr als 100.000 Männer und Frauen in Niedersachsen ehrenamtlich oder hauptamtlich in Freiwilligen Feuerwehren, in Berufs- oder Werkfeuerwehren. "Sie retten Leben und Sachwerte; sie beschützen uns in vielen Gefahrenlagen", betonte er.