Langen. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Lingen, Andreas Wentker aus Langen, hat nachdrücklich an die Entscheidungsträger in den Kommunen des südlichen Emslandes appelliert, Feuerwehrbedarfspläne auf den Weg zu bringen.

Wie berichtet, hatte der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Freren mit knapper Mehrheit den Vorschlag der Verwaltung abgelehnt, im Haushalt 2019 einen Betrag von 12.000 Euro für die Ausarbeitung eines derartigen Planes einzustellen.

Der Feuerwehrbedarfsplan, der in Niedersachsen im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, erhält laut Wentker vier detailliert ausgearbeitete Schritte: 1. Durchführung einer Gefährdungsanalyse: Diese umfasst die Beschreibung des Gefahrenpotenzials einer Gemeinde entsprechend den örtlichen Verhältnissen. 2. Erstellung einer Risikoanalyse: Hier wird das tatsächliche Einsatzaufkommen nach absoluten Zahlen sowie die zeitliche und räumliche Verteilung von Schadensfällen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit untersucht und dargestellt.

3. Bestimmung des Schutzziels: Das zu erreichende Schutzniveau steht Wentker zufolge im Spannungsfeld zwischen der optimalen Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Wehren. Grenzen der Leistungsfähigkeit ergeben sich durch den finanziellen Spielraum einer Kommune. Im Bedarfsplan wird diese Thematik aufgegriffen. 4. Festlegung der Ausstattung der Feuerwehr: Darstellung der Ist- und Soll-Struktrur der Feuerwehren inklusive Personalstand, Fahrzeug- und Materialausstattung, Standorte der Gerätehäuser sowie Ausrückzeiten von Wohn- und Arbeitsstätten der aktiven Mitglieder.

"Bedarf des Einsatzdienstes an die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen anpassen"

Es gelte, technische, personelle und organisatorische Bedarf des Einsatzdienstes, Ansprüche der Feuerwehr-Angehörigen und Anforderungen der Aufsichtsbehörden mit den finanziellen Möglichkeiten der Kommunen in Einklang zu bringen, betonte Wentker in einem Gespräch mit der Redaktion. "Nur eine fachlich fundierte Planung kann den aktuellen Herausforderungen im Feuerwehrwesen gerecht werden und trotz der demografischen Entwicklung, sinkenden Mitgliederzahlen und der eingeschränkten Tagesverfügbarkeit von Freiwilligen Feuerwehren einen leistungsfähigen Brandschutz sicherstellen."

Nach den Worten von Wentker, der auch Leiter des Brandschutzabschnitts Emsland-Süd ist, lassen positive Erfahrungen der vergangenen Jahre hoffen, dass immer mehr Kommunen dieses Instrumentarium nutzen, um ihren Einwohnern Sicherheit zu geben und gleichzeitig die erforderlichen finanziellen Aufwendungen nachvollziehbar zu machen.

Feuerwehrbedarfspläne und deren Fortschreibung gäben daher Orientierung und seien ein wichtiger Beitrag für eine modern ausgerichtete Daseinsvorsorge. Beispielhaft nannte er die Samtgemeinde Spelle, die den ersten Bedarfsplan im Landkreis Emsland zur größten Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt habe. Wentker: "Der Feuerwehrbedarfsplan gibt nicht nur den Feuerwehren, sondern auch den Kommunen als Träger des Feuerschutzes Rechtssicherheit und auf Jahren hinaus auch Planungssicherheit."

Anzeige Anzeige

Expertenkommission soll Unterstützung leisten

Weitere Kommunen seien derzeit dabei, über eine Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes nachzudenken. Als Ansätze einer derartigen Planung seien Fahrzeugkonzepte in der Stadt Lingen und in der Samtgemeinde Lengerich zu betrachten, die bereits erfolgreich praktiziert würden. Unterstützung erwarte der Kreisfeuerwehrverband von der Steuerungsgruppe des Landes Niedersachsen, die sich mit den Strukturen der Feuerwehren, der Ausstattung von Fahrzeugen und auch mit dem Feuerwehrbedarfsplan. beschäftigen. "Wir benötigen diese Expertenkommission, die schwerpunktmäßig mit Feuerwehrvertretern besetzt ist, um das Brandschutzwesen intensiv zu untersuchen und nach Veränderungsbedürfnissen zu forschen", unterstrich der Abschnittsleiter und fügte hinzu: "Ein Ergebnis auch in puncto Bedarfsplan erwarten wir im Frühjahr 2019."