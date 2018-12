Lingen. Am Sonntagabend im Halbfinale der Weltmeisterschaft, im nächsten Jahr in Lingen: Darts-Star Michael van Gerwen wird am 29. März 2019 bei der "Emsland Darts Gala" in der Emslandarena seine Pfeile werfen.

Neben "Mighty Mike" van Gerwen werden weitere Stars des in den vergangenen Jahren auch in Deutschland populär gewordenen Sports den legendären Ruf "180!" in Lingen erschallen lassen, verspricht Veranstalter PDC, der derzeit auch die Weltmeisterschaft in London ausrichtet. Michael van Gerwen tritt im Halbfinale der WM am Sonntagabend gegen Gary Anderson an - für viele das vorweg genommene Finale.

Schaukämpfe

Die "Emsland Darts Gala" wird teil einer sogenannten Exhibitions-Tour. Diese Schaukämpfe zählen nicht zu den offiziellen Ranglisten-Turnieren und sind dafür bekannt, dass die Profis versuchen, möglichst spektakuläre Würfe zu zeigen und mit viel Spaß bei der Sache sind. Die weiteren Stars, die in Lingen dabei sind, sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Für ein ähnliches Turnier in Jena, das wenige Tage vor dem in Lingen stattfinden wird, ist unter anderem auch die Darts-Legende Phil Taylor bestätigt worden.

Vorfreude auf Fans

„Wir werden in Lingen mit Sicherheit viel Spaß haben", wird der zweimalige Weltmeister van Gerwen, der auch die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste ist, in der einer Pressemitteilung der PDC zitiert. „Es wäre schön, wenn ich in der Arena viele meiner deutschen Fans antreffen würde und diese mich lautstark unterstützen", so der Niederländer. "Es ist eine nette Abwechslung für uns Spieler, wenn es mal nicht um Weltranglistenplätze und Preisgelder geht. Trotzdem will ich natürlich eine gute Leistung abliefern. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer alles gebe", sagt der derzeit beste Spieler der Welt.

Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter pdc-europe.tv