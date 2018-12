Quietschebunt und voller Freude soll die Schule sein, meint Conni mit ihrer roten Schleife im Haar. Foto: Meike Blunk

Lingen. Die jährlich in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester stattfindenden Theater- oder Musicalveranstaltungen für die Familie haben in Lingen werden stets gern besucht. Doch auf das Familienmusical „Conni – das Schulmusical“ hatte es im Vorfeld einen wahren Ansturm gegeben: Dieser war so groß, dass das Cocomico Theater aus Köln seine Inszenierung gleich vier Mal im ausverkauften Theater an der Wilhelmshöhe darbieten konnte.