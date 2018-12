Sozialkompetenz von Azubis wird in Sögel gefördert CC-Editor öffnen

Um angehende Auszubildende zu unterstützen, fand im Marstall Clemenswerth ein Seminar im Rahmen eines Bundesmodellprojekts statt. Foto: Marstall Clemenswerh

Lingen. Das Christophorus-Werk in Lingen und der Marstall Clemenswerth in Sögel fördern die Sozialkompetenz von Auszubildenden. Kürzlich fand das erste Seminar des Bundesmodellprojekts „Basics für zukünftige Fachkräfte“ in der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth statt.