Lingen. Das Blechblasensemble „FriesenBlech“ hat bei seinem dritten vorweihnachtlichen Konzert in der Lingener Kreuzkirche mit exzellenter Beherrschung der Instrumente imponiert.

Der gute Ruf eilt dem Ensemble längst voraus, so wurde es eng bei seinem inzwischen dritten vorweihnachtlichen Konzert in der Lingener Kreuzkirche und es mussten, angesichts eines wohl unerwartet starken Besucherstroms, in aller Eile etliche Programmzettel nachgedruckt werden.

Wurzeln im Friesischen

„FriesenBlech“, das sind zehn professionelle Blechbläser und ein Schlagzeuger mit Wurzeln im Friesischen, im Deutschen Westen, wie im Niederländischen Norden. Ihr Vorsatz ist, die regionale „Blechbläserszene“ weiter anzukurbeln. Und das tun sie mit bemerkenswertem Auftreten. Für ihr Adventskonzert in Lingen haben sie ein intelligentes, ein stimmungsvolles wie aber auch überaus vielgesichtiges Programm im Gepäck.

Ungeahntes Klangvolumen

Bereits im anfänglich vorgetragenen Arrangement der Ouvertüre zu Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ zeigen die Bläser, welch ungeahntes Klangvolumen sie zu erzeugen können, wie lebensecht Musik wirken kann, wenn sie so exzellent vorgetragen ist wie hier. Festliches Strahlen folgt im "Concerto grosso" in g-Moll von Arcangelo Corelli, seinem wohl berühmtesten Stück, seinem ‚Weihnachtskonzert‘. In dieser Bearbeitung begegnen dem Hörer faszinierende Echoeffekte und eine freudig verfolgbare Mehrstimmigkeit. Weiter geht es wunderschön zu Engelbert Humperdincks „Abendsegen“ und weiter zum "Pilgerchor" aus Richard Wagners „Tannhäuser“; ein erhabenes Stück Blasmusik.

Sprechchöre

Nach einer kleinen Konzertpause aber wagen die Friesen einen mächtigen Stilsprung in die ferne Klangwelt gehobener Popmusik. „Bohemian Rhapsody“ von Freddie Mercury – seiner Zeit der erste Nummer-eins-Hit der Rockband „Queen“ – kommt hier in enorm gelungenem Arrangement absolut als lohnenswertes Hörerlebnis. Auch schafft es Posaunist Gerd Storre als Moderator hier sehr nachvollziehbar einen weihnachtlichen Bezug zu knüpfen. Ebenso beim anschließenden „Techno-March“ des Österreichers Christian Mühlbacher, hier in einer mit lustigen Sprechchören garnierten „Weihnachtsmarkt-Version“. Witzig, lebendig in virtuosem Satz, der reihum einige Soli imposante verteilt stellt „Puttin' On the Ritz“ von Irving Berlin wohl den tänzerischen Höhepunkt dieses beschaulichen Ausflugs. Höchste Zeit, um mit „Tochter Zion“ (Georg Friedrich Händel) und „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“ (Felix Mendelssohn-Bartholdy) den Weg zurück zu finden zu tief empfundener ernster Festlichkeit. Diese findet ihre abschließende Krönung in Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel zu „Wachet auf, ruft uns die Stimme“; großartige Musik, die direkt die Seele erreicht.

Großer Applaus

Großer Applaus für die Friesen und ein ‚echtes‘ Weihnachtslied als Zugabe mit ‚“ Adeste Fideles“. So steht einem gesegnetem Weihnachtsfest wohl nichts mehr im Wege.