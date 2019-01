Osnabrück/Lingen. Maria Hartelt, Diözesanbeauftragte für die Kinderchorarbeit im Bistum Osnabrück, erläutert im Interview die Herausforderungen für das Singen mit Kindern.

Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?



2005 entstand die Idee, die Kinderchorarbeit im Bistum Osnabrück hauptberuflich zu koordinieren, was es bis dahin nicht gab und was auch nicht in allen Bistümern üblich ist. Während meiner Elternzeit und davor habe ich immer schon Kinderchöre geleitet.

Welches Projekt hast du als erstes begonnen?

Das erste, als ich anfing, war das Projekt „Liedergarten“, das wir neu ins Bistum geholt haben. Inzwischen hatten wir immer wieder Ausbildungskurse zur Liedergarten-Leitung.

Diese Ausbildung ist anspruchsvoll. Gibt es genug Kandidatinnen?

Jein. Wir haben bisher alle zwei Jahre einen einjährigen Kurs anbieten können und ein Jahr Pause gemacht. Die Gruppengröße ist immer übersichtlich. Momentan läuft ein Kurs mit sechs Teilnehmerinnen. Es ist schon richtig, dass die Schwelle, die wir mit der Eignungsprüfung zu Beginn angesetzt haben, recht hoch ist, aber es handelt sich auch um eine Ausbildung für eine Tätigkeit, für die man später ein Honorar bekommt. Viele Liedergarten-Leiterinnen haben ihren alten Beruf nach einer Elternphase links liegen gelassen und sich so ein eigenes Standbein aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Der christliche Liedergarten ist singulär in unserer Region. Wäre mehr Werbung sinnvoll?

Auf jeden Fall. Es ist ja immer wichtig, dass man passende Leiterinnen und Leiter findet, die eine gewisse Vorbildung mitbringen und mit Kindern umgehen können. Das muss man auch erst lernen, dass man nicht nur singt, sondern dass man sich dazu bewegt, dass man Materialien einsetzt wie Tücher, Seile und Säckchen und dass man mit Elementarinstrumenten spielt. Das ist eine ganz andere Art, Musik zu erleben.

Wie hast du das erlebt, als du die Ausbildung gemacht hast?

Als ich diese Ausbildung gemacht habe, bekam ich einen ganz neuen Zugang zu Musik. Wir studierten Musiker sind ja oft sehr verkopft, wir sind auch emotional beteiligt, aber selten mit dem ganzen Körper. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr muss der ganze Mensch einbezogen werden.

Kommst du viel herum in den Gemeinden, um die Kinderchöre anzuschauen?

Das ist verschieden. Wenn wir Fortbildungen anbieten, tauchen oft Fragen auf: Kannst du uns ein Liederbuch empfehlen? Wie würdest du dies oder das gestalten? Es ist eher selten, dass ich angefragt werde von Chorleitern, die mich nicht kennen. Wenn ich in ein Dekanat komme, dann wird das gerne aufgegriffen.

Sind Orffsche Instrumente, also Xylophon, Metallophon, Glockenspiel, Klangstäbe, Pauken und Triangel, noch aktuell?

Das Orffsche Instrumentarium, wie es in den 1970er- und 1980er-Jahren im Einsatz war, wird so eher im Kindergarten als in der Grundschule genutzt, aber nicht in der Versiertheit, wie es eigentlich möglich ist. Man kann schon tolle Begleitsätze schreiben und spielen, das trifft zurzeit aber nicht so sehr die Erlebniswelt der Kinder. Die experimentieren gerne mit Klangbausteinen wie Boomwhackers. Das sind Plastikrohre in verschiedenen Längen und Farben, die auf unterschiedlichen Materialien angeschlagen werden und dabei verschiedene Klänge erzeugen. Damit lassen sich auch kleine Choreografien erarbeiten.

Legst du Wert auf auswendiges oder mehrstimmiges Singen, oder sagst du: Lieber überhaupt anfangen und einfach beginnen?

Kinder können oft gar nicht alles erfassen, was in den Noten steht, und der Kontakt zum Chorleiter ist sehr eingeschränkt, wenn sie in ihre Hefte schauen. Bis zum Erstkommunionalter geht es wunderbar, auswendig zu singen. Dann ist ein Wendepunkt erreicht, mit dem die Kinder deutlich erwachsener werden. Das bedeutet natürlich, dass die Lieder gut ausgewählt sein müssen. Haben die Kinder die Textzusammenhänge erfasst, haben sie verstanden, was die Aussage des Liedes ist? Einfach gestaltete Strophen werden durch Vor- und Nachsingen oder kleine Gesten gelernt. Oder man malt Bilder zu jeder Strophe und hält sie nacheinander hoch, sodass der Text dann gut memoriert werden kann.

Gehört ein Kinderchor eher auf die Orgelempore oder in den Altarraum?

Der Kontakt zur Gemeinde ist gerade für kleine Sängerinnen und Sänger sehr wichtig, von daher ist eine Aufstellung in ihrem Blickfeld unbedingt zu bevorzugen. Ab und zu kann auch ein Einsatz in der Nähe der Orgel sinnvoll sein, weil das ein besonderer Ort ist, wohin die Kinder sonst keinen Zugang haben. Aber das sollte eher die Ausnahme bleiben.

Ist das Gotteslob als Liederbuch für Kinder geeignet?

Da sind Lieder drin, die man sogar im Kindergartenalter singen kann, auch einfache Rufe zu den Fürbitten lassen sich entdecken und vieles mehr. Außerdem fördert es das generationsübergreifende Singen, wenn die Kinder im Kindergarten das Gotteslob in der Hand hatten und es dann im Wohnzimmer der Großmutter wiederfinden. Oder sie hören in der Kirche ein Lied von der Orgel gespielt, das sie bereits in der Kita gesungen haben.

Welche Lieder würdest du mit Kindern auf einer Beerdigung singen?

„Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben“ oder „Im Heute und im Morgen ist bei uns unser Gott“. Das sind einfache Lieder mit einer wichtigen Zusage, dass Gott auch in dunklen Stunden da ist. Kinderlieder sollten keine komplizierte Rhythmik haben, ihr Gleichmaß hilft den Inhalt besser zu verstehen.

Orgelbegleitung oder Klavier: Entweder-oder oder Sowohl-als-auch?

Auch in einem Familiengottesdienst sollte die Orgel erklingen, damit die Kinder das Instrument überhaupt hören und damit sie Klassiker wie „Lobe den Herren“ kennenlernen, sonst singen sie die auch als Erwachsene nicht mehr mit. Kinder sind sehr unbefangen. Von daher sollte in den Kinderchören immer wieder auch mal ein beliebter „Schlager“ der Erwachsenen Platz haben. Ansonsten sind das Klavier oder die Gitarre die wichtigsten Begleitinstrumente für den Kinderchor.

Wo siehst du die Kinderchorarbeit in zwanzig Jahren?

Ich glaube, dass es schwieriger wird, eine regelmäßige Kinderchorarbeit in den Gemeinden zu haben. Projektarbeit und personales Angebot werden wichtiger.

Wie wichtig ist das gemeinsame Singen von Kindern und Eltern?

Die Stimme zu erheben und zu sprechen ist etwas sehr Emotionales, aber zu singen ist noch viel mehr mit der Gefühlswelt verbunden, dabei kehrt man immer die Seele nach außen. Wenn Kinder das bei ihren Eltern erleben, unabhängig von richtig oder falsch, dann hat das einen hohen pädagogischen Wert.

Wie kann man das Singen zuhause fördern?

Manche Gemeinden laden zu einem gemeinsamen Singen ein, zum Beispiel nach einem Familiengottesdienst. Auch im Kindergarten sind Projekte denkbar, bei denen Eltern mit ihren Kindern Lieder singen, an die sie sich Jahre später noch erinnern. Bei uns dürfen die Kinder an Weihnachten ihre Instrumente mitbringen und „Alle Jahre wieder“ und „O du fröhliche“ damit begleiten. Plötzlich kamen Eltern und sagten: „Ich spiele Flöte, habt ihr dafür nicht auch noch Noten?“, oder es kam ein Vater mit einem Banjo und wollte mitmachen. Danach nahmen alle den Liederzettel mit nach Hause, und damit haben wir genau das erreicht, was wir wollten, dass nämlich diese beiden Lieder auch zu Hause gemeinsam gesungen werden.

Was steht als Nächstes an?