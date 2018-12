27-Jähriger nach Brandstiftung in Untersuchungshaft CC-Editor öffnen

Vollständig zerstört wurde eine Holzgarage an der Keselingstraße in Lingen am 21. Dezember 2018. Die Polizei hält Brandstiftung für möglich.

Lingen. Nachdem es am Freitag in den frühen Morgenstunden gleich zu zwei Bränden im Lingener Stadtkern kam, war bereits wenige Stunden später ein Tatverdächtiger ermittelt. Der 27-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.