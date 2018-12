Lingen. Mit einem grandiosen Konzert hat die Band Madsen am Freitagabend das Konzertjahr 2018 in der Emslandarena in Lingen abgeschlossen.

Im Rahmen ihrer „Lichtjahre“-Tour holte die Indie-Rock-Band aus dem Wendland rund 2500 Fans vor die Bühne und ließ sie zu Songs wie „Goodbye Logik“, „Ich tanze mit mir allein“ oder auch „Du schreibst Geschichte“ tanzen und singen. Zuvor konnte die Punkrock-Band Rogers aus Düsseldorf bei den Fans ordentlich punkten.

Madsen sind in Lingen keine Unbekannten, haben sie doch bereits 2005 ihr Erstlingswerk mit einer Debüt-Party im Alten Schlachthof gefeiert. Ihre Verbundenheit zum Emsland ist vor allem durch die Band EL*KE aus Haren entstanden, die sich zwar aufgelöst hat, aber bis heute steht der EL*KE-Gitarrist Martin „Mücke“ Krüssel bei Madsen auf der Bühne, und unterstützt seit acht Jahren die Jungs bei ihren Livekonzerten.





Da stehen Freunde auf der Bühne, deren Spielfreude unverzüglich zum Publikum überspringt. Die Show ist bunt, laut und vollgepackt mit guter Stimmung, wobei die drei Madsen-Brüder und Bassist Niko Maurer aus einem Repertoire von mittlerweile sieben Alben schöpfen können, genug Material also, immer für eine Überraschung gut zu sein.

„Wenn es passiert“, „Rückenwind“ sowie „So cool bist du nicht“ und „Leuchttürme“ standen auf der Setlist, aber die Fans bekamen auch „1000 und 1 Nacht“ von der Klaus-Lage-Band, „Should I stay or should I go“ von The Clash oder „All I want for Christmas is you“ von Maria Carey zu hören – selbstverständlich ordentlich gerockt. Lob gab es für den Gastauftritt von Rogers-Sänger Chri Hoffmeier und „Mücke“, der sich allerhand Applaus von seinen Emsländern einheimsen durfte.

„Lingen, könnt Ihr noch, habt Ihr noch Stimme?“, fragte Sänger Sebastian Madsen und holte zum nächsten Hit, „Die Perfektion“, aus. Der Moshpit wurde aufgemacht, und in diesem vor der Bühne entstandenen Kreis ertanzten sich die Bewegungsfanatiker ihr Fleißkärtchen.

Seit Beginn ihrer Karriere positionieren sich Madsen mit einer starken Stimme gegen Rechtsextremismus. Herz statt Hetze, das hat sich die Band auf die Fahnen geschrieben. „Kein Pegida-Anhänger, AfD- oder NPD-Wähler würde zu uns aufs Konzert gehen. Das wäre auch Quatsch, weil wir uns von Anfang an ganz klar positioniert haben“, erklärt Sascha Madsen im Interview vor dem Konzert. Und so bleibt es bei einem herrlichen Abend, der dem Konzertjahr 2018 in der Emslandarena noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt hat.