Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung: Zu einem weihnachtlichen Jahresabschluss trafen sich jetzt rund 40 Geflüchtete mit etwa 20 Engagierten im Alten Heuerhaus des Ludwig-Windthorst-Hauses in Holthausen-Biene. Neben den im Ortsteil lebenden Zugewanderten nahmen auch zahlreiche inzwischen fortgezogene Flüchtlinge teil. Auf Einladung des Vereins Wabe saßen alle bei Tee und Gebäck zusammen und tauschten sich rege aus. Die zahlreichen Kinder spielten und malten gemeinsam – über Sprach-, Länder- und kulturelle Grenzen hinweg.

Große Unterstützung

"Es ist wunderschön zu sehen, wie verbunden sich die Geflüchteten mit unseren ehrenamtlich Engagierten fühlen", freute sich Wabe-Vorsitzende Katharina Mehring. "Dass so viele kommen würden, hatten wir gehofft, aber nicht wirklich erwartet." Viele der Anfang 2015 in Holthausen-Biene eingetroffenen Zuwanderer sind mittlerweile in Arbeit oder absolvieren eine Ausbildung bzw. bereiten sich schulisch darauf vor. "Sie wurden auf ihrem Weg hier in Deutschland von unseren ehrenamtlichen Helfern in wirklich bemerkenswerter Weise begleitet", so die Vorsitzende. "Wir als Wabe sind richtig stolz auf das Engagement in unserem Ort, das sich ja nicht nur auf die Flüchtlingsarbeit, sondern obendrein auf den Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren sowie Alleinstehende erstreckt."