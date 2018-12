Lingen. Der kleine Löwe „Kimba“ der gleichnamigen Kinderhilfsaktion des Lions-Clubs Lingen war auch im zu Ende gehenden Jahr wieder aktiv. Rund 120 Anträge von sozialen Institutionen und dem Jugendamt der Stadt, die sozial schwächere Familien betreuen, wurden bearbeitet. Oft konnte Kimba helfen.

Christoph Stöckler hatte die Aktion vor 13 Jahren während seiner Amtszeit als Präsident des Lions-Clubs ins Leben berufen. Ziel war und ist es auch heute noch, Kindern aus der Region zu helfen, deren Familien sich in einer finanziellen Notlage befinden.

Was das im Einzelnen bedeutet, weiß Gisela Krümpel-Hofschröer, die die Anträge bearbeitet, genau. Im Regelfall melden sich Institutionen wie das Lingener Jugendamt oder die sozialen Verbände. "Sehr oft sind es alleinerziehende Frauen, die ein Kind oder mehrere haben", berichtet sie. "Manchmal möchte man mit den Leuten weinen", sagt die Emsbürenerin. Da gehe es um einen Zuschuss für die Klassenfahrt, zur Teilnahme am Zeltlager oder es ist kein Geld für ein Fahrrad da, nennt Andrea Stöckler Beispiele. Die Lions arbeiten mit einem Fahrradhändler zusammen, von dem sie dann ein gebrauchtes Rad holen und weitergeben.

"Wenn Schulbeginn ist, kommen auch viele Anträge", erläutert Krümpel-Hofschröer. Die Unterstützung des Staates in Form des sogenannten Teilhabepaketes über 150 Euro reicht häufig nicht aus, um all' das benötigte Schulmaterial kaufen zu können. Schon gar nicht für einen Kinobesuch. Rund 200 Kinder und Eltern freuten sich deshalb sehr darüber, als sie im Dezember von Kinobetreiberin Gisela Eckholt vom Filmpalast Cine-World zum Kinobesuch eingeladen wurden.

Aktiv war "Kimba" auch in den Tagen vor Weihnachten. Viele Pakete mit Geschenken für Kinder wurden von den Lions-Mitgliedern gepackt und von Vertretern der Einrichtungen und Institutionen abgeholt. Die gaben sie an die Familien weiter. Dass der kleine Löwe so aktiv sein kann, verdankt er den ehrenamtlichen Mitgliedern der Lions. Wilhelm Krümpel zum Beispiel, der seit 2010 stark in der Aktion eingebunden ist.

Verschiedene Veranstaltungen und Verkaufsaktionen, wie das alljährliche "Kimba"-Fußballturnier und der Verkauf von "Kimba"-Kalendern, sorgen immer wieder dafür, dass die Kasse gefüllt ist. Wichtig sei auch das alljährliche Weihnachtscafé im Alten Rathaus, betont Chris Hofschröer, Präsident des Lions-Clubs. Der Verkauf von Losen für die Tombola, Kuchen etc.habe einen Erlös von rund 4500 Euro erzielt. "Wenn die Leute den Löwen sehen, wissen sie Bescheid", weiß der Präsident um den guten Namen, den sich die Kinderhilfsaktion gemacht hat. Da alle ehrenamtlich arbeiten, gibt es keine Verwaltungskosten. "Das Geld und die Hilfe kommt 1:1 bei den Familien an", unterstreicht Gisela Hofschröer-Krümpel.

Viele kleine Wünsche hat "Kimba" so in jedem Jahr erfüllen können. Wenn es die Situation erfordert, ist aber auch schon mal ein großer Wunsch dabei. Wilhelm Krümpel wird das Schreiben eines unheilbar kranken Jungen nie vergessen, der unbedingt einmal nach New York reisen wollte. Die Lions setzten sich mit der Stadt und dem Fonds für Krebskranke in Verbindung. Der Wunsch des Jungen ging in Erfüllung.

Und wenn keine Zeit mehr für einen Antrag ist? Krümpel bekam einmal einen Anruf einer Lingenerin, deren Mann, unheilbar krank, im Thuiner Krankenhaus lag. Geld für ein Taxi, um ihn zu besuchen, hatte sie nicht. „Ich komm' in einer Viertelstunde“, antwortete der Emsbürener ihr und fuhr sie nach Thuine.