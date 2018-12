Lingen. Die Gefängnispastoren der Justizvollzugsanstalt Lingen haben auch in diesem Jahr Weihnachtstüten für bedürftige Inhaftierte gepackt.

Das haben die Seelsorger jetzt mitgeteilt. Die Weihnachtszeit in einer Justizvollzugsanstalt verbringen zu müssen, ist für die meisten Inhaftierten gefühlsmäßig schwer zu ertragen. Da hilft es, wenn einige von ihren Verwandten Weihnachtspost oder Geld für einen Zusatzeinkauf erhalten oder sogar von ihnen besucht werden. Wie im Leben außerhalb der Gefängnismauern gibt es auch innerhalb derselben Unterschiede. Denn einige Inhaftierte haben weder Verwandte noch die Möglichkeit zum weihnachtlichen Zusatzeinkauf.

Dank an Unterstützer

Daher haben alle katholischen und evangelischen Gefängnisseelsorger des Emslandes wie jedes Jahr Weihnachtstüten für mittellose oder niedrig verdienende Inhaftierte organisiert und gepackt - mit Unterstützung des Beirates der JVA Lingen, Bediensteten und Organisationen. Dabei werden Inhaftierte aller Abteilungen der JVA Lingen in Lingen-Damaschke, Groß Hesepe, Osnabrück, Lingen-Kaiserstraße und Meppen berücksichtigt. Das ökumenische Projekt nimmt einen großen Teil des Seelsorge-Budgets in Anspruch. Daher sind die evangelischen und katholischen Geistlichen dankbar über die vielen Unterstützer. Durch Gebäck, Kaffee, Zucker, Schokolade, Nüsse und anderem sollen ein Stück weihnachtliche Festlichkeit in die Zellen gelangen.