Das Musical „Stille Nacht!“ widmete über zwei Stunden im ausverkauften Theater an der Wilhelmshöhe dem in 300 Sprachen übersetzten Lied „Stille Nachte, heilige Nacht“, dass 2011 zum Unesco-Kulturerbe erklärt wurde, eine Würdigung. Foto: Meike Blunk

Lingen. In der Musical-Inszenierung „Stille Nacht“ (Euro-Studio-Landgraf) von Claus J. Frankl ging es über zwei Stunden lang im ausverkauften Theater an der Wilhelmshöhe um die „Geburt“ und Ausbreitung des in dreihundert Sprachen übersetzten Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige Nacht! “, das vor genau zweihundert Jahren im Salzburger Land aus der Taufe gehoben wurde.