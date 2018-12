Messergebnisse nach Brand bei ANF in Lingen unauffällig CC-Editor öffnen

Die Auswertung von Luft-, Boden- und Wasserproben nach dem Brand bei ANF hat laut einer Mitteilung des Niedersächsischen Umweltministeriums keine Auffälligkeiten ergeben. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Nach dem Brand in der Lingener Brennelementefabrik ANF am 6. Dezember hat das Niedersächsische Umweltministerium jetzt die Untersuchungsergebnisse von Boden-, Wasser- und Abluftproben veröffentlicht. Demnach liegen keine Hinweise auf eine Freisetzung radioaktiver Stoffe vor, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.