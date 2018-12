Lingen. Frische Brötchen und Gebäck sind über die Weihnachtsfeiertage 2018 in Lingen und Umgebung nicht überall zu bekommen. Die meisten Bäcker haben allerdings an Heiligabend und Silvester geöffnet. Hier alle Daten.

Heiligabend ist in diesem Jahr an einem Montag, deshalb haben fast alle Bäckereien im mittleren Emsland geöffnet. Ähnlich sieht es an Silvester aus. Schwieriger wird es an den beiden Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag am Brot und Brötchen zu kommen.

Hier die Daten für Montag, 24. Dezember 2018:

Lingen:

Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale Am Treffpunkt 1, Filiale Meppener Straße 131, Filiale Lengericher Straße 3 und Filiale Mundersumer Straße 6.



hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale Am Treffpunkt 1, Filiale Meppener Straße 131, Filiale Lengericher Straße 3 und Filiale Mundersumer Straße 6. Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 14 Uhr geöffnet: Lookentor Erd- und Untergeschoss.

hat folgende Filialen von geöffnet: Lookentor Erd- und Untergeschoss. Bäckerei Fehren hat folgende Filialen bis 12.30 Uhr geöffnet: Filiale in Ramsel, Filiale in Baccum und Filiale im Gauerbach.

hat folgende Filialen bis geöffnet: Filiale in Ramsel, Filiale in Baccum und Filiale im Gauerbach. Bäckerei Fehren hat folgende Filialen bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Lengericher Straße, Filiale an der Meppener Straße, Filiale an der Waldstraße, Filiale im Emsauenpark und Filiale bei Möbel Berning.

hat folgende Filialen bis geöffnet: Filiale an der Lengericher Straße, Filiale an der Meppener Straße, Filiale an der Waldstraße, Filiale im Emsauenpark und Filiale bei Möbel Berning. Bäckerei Sundag hat folgende Filialen bis 13 Uhr geöffnet: Filiale Lookenstraße und Filiale an der Rheiner Straße 176.

hat folgende Filialen geöffnet: Filiale Lookenstraße und Filiale an der Rheiner Straße 176. Bäckerei Schäfers hat folgende Filialen bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Burgstraße, Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Meppener Straße, Filiale an der Schwedenschanze, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße, Filiale an der Friedrichstraße, Filiale am Langschmidtsweg, Filiale Kaffeestübchen und Café Feinsinn.

hat folgende Filialen geöffnet: Filiale an der Burgstraße, Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Meppener Straße, Filiale an der Schwedenschanze, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße, Filiale an der Friedrichstraße, Filiale am Langschmidtsweg, Filiale Kaffeestübchen und Café Feinsinn. Bäckerei Puls hat folgende Filialen von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4. Bäckerei Musswessels hat folgende Filialen von 5 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale an der Waldstraße 65 und Filiale an der Schillerstraße 8 (ab 6 Uhr)

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Waldstraße 65 und Filiale an der Schillerstraße 8 (ab 6 Uhr) Bäckerei Köbbe hat folgende Filialen von 6 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20. Bäckerei Köbbe hat folgende Filialen von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Lookenstraße.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Lookenstraße. Das Café am Markt (Lüttel) hat von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

(Lüttel) hat von geöffnet. Der Lohner Landbäcker hat folgende Filialen geöffnet: Filiale an der Rheiner Straße 115 von 7 bis 14 Uhr und die Filiale an der Lookenstraße 12 von 8 bis 12 Uhr.

Freren:



Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale Neuer Markt 1.



hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale Neuer Markt 1. Bäckerei Fehren hat ihre Filiale in Freren bis 13 Uhr geöffnet.

hat ihre Filiale in Freren bis geöffnet. Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6. Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 6 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Kolpingstraße 1, Thuine.

Spelle:



Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale an der Hauptstraße 39.



hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Hauptstraße 39. Bäckerei Herbers hat folgende Filialen von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Venhauserstraße 27 (Spelle), Filiale am Markelo Platz 7 (Spelle), Filiale an der Lingener Straße 20 (Lünne), Filiale an der Mühlenstraße 2 (Lünne).

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Venhauserstraße 27 (Spelle), Filiale am Markelo Platz 7 (Spelle), Filiale an der Lingener Straße 20 (Lünne), Filiale an der Mühlenstraße 2 (Lünne). Bäckerei Triffterer hat folgende Filiale von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale an der Ringstraße 37a.

Bawinkel:



Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Haselünner Straße 14.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Haselünner Straße 14. Bäckerei Sabel hat folgende Filiale von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Haselünner Straße 14.

Salzbergen:



Bäckerei Sundag hat folgende Filialen bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Emsstraße 6.



hat folgende Filialen geöffnet: Filiale an der Emsstraße 6. Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 33.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 33. Bäckerei Voss hat folgende Filiale von 7 bis 14 Uhr geöffnet: Filiale an der Emsstraße 7a.

Emsbüren:

Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6 Bäckerei Sabel hat folgende Filiale von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale am Dahlhok 31.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale am Dahlhok 31. Bäckerei Korte hat folgende Filiale von 6 bis 12 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 74.

Lengerich:

Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 6.30 von 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38. Bäckerei Sabel hat folgende Filiale von 6 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale am Lüttemannskamp 1.

Wietmarschen:

Bäckerei Wintering hat folgende Filialen von 7 bis 13 Uhr geöffnet: Die Filiale an der Lohner Straße 1, die Filiale an der Hauptstraße 84 und die Filiale am Markt 11.



hat folgende Filialen von geöffnet: Die Filiale an der Lohner Straße 1, die Filiale an der Hauptstraße 84 und die Filiale am Markt 11. Der Lohner Landbäcker hat folgende Filialen in Wietmarschen und Lohne geöffnet. Filiale an der Haupstraße 68 in Lohne von 6 bis 13 Uhr , Filiale an der Lingener Straße 2 in Wietmarschen von 7 bis 14 Uhr .

hat folgende Filialen in Wietmarschen und Lohne geöffnet. Filiale an der Haupstraße 68 in Lohne von , Filiale an der Lingener Straße 2 in Wietmarschen von . Bäckerei Schäfers hat folgende Filialen von 6 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Hauptstraße 41 in Lohne.





Hier die Daten für Dienstag, 25. Dezember 2018:



Lingen:



Bäckerei Schäfers hat folgende Filialen von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße, Kaffeestübchen und Café Feinsinn (13 bis 18 Uhr).



hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße, Kaffeestübchen und Café Feinsinn (13 bis 18 Uhr). Bäckerei Wintering hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Sundag hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Puls hat folgende Filialen von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4. Bäckerei Musswessels hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Köbbe hat folgende Filialen von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20 Bäckerei Köbbe hat ihre Filiale an der Lookenstraße geschlossen

hat ihre Filiale an der Lookenstraße geschlossen Das Café am Markt (Lüttel) hat von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Salzbergen:

Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale Bahnhofstraße 33.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale Bahnhofstraße 33. Bäckerei Sundag hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Voss hat die Filiale geschlossen.

Emsbüren:

Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6 Bäckerei Sabel hat folgende Filiale von 8 bis 12 Uhr geöffnet: Filiale am Dahlhok 31.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale am Dahlhok 31. Bäckerei Korte hat folgende Filiale von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 74.

Freren:

Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6. Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Kolpingstraße 1, Thuine.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Kolpingstraße 1, Thuine. Die Bäckerei Fehren und die Bäckerei Wintering haben geschlossen.

Bawinkel:

Die Bäckerei Sabel und die Bäckerei Wintering haben die Filialen geschlossen.



Lengerich:

Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 von 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38. Die Bäckerei Sabel hat an diesem Tag geschlossen.

Spelle:

Die Filialen der Bäckerei Herbers, der Bäckereri Triffterer und der Bäckerei Wintering in Spelle und Lünne (sowie an den anderen Standorten) sind an diesem Tag geschlossen.



Wietmarschen

Die Bäckerei Wintering hat ihre Filialen geschlossen.



hat ihre Filialen geschlossen. Der Lohner Landbäcker hat die Filialen in Wietmarschen und Lohne geschlossen.

Hier die Daten für Mittwoch, 26. Dezember 2018:



Lingen:

Bäckerei Schäfers hat folgende Filialen von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße und Café Feinsinn (13 bis 18 Uhr)



hat folgende Filialen von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Waldstraße, Filiale an der Josefstraße, Filiale an der Rheiner Straße und Café Feinsinn (13 bis 18 Uhr) Bäckerei Wintering hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Sundag hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Puls hat folgende Filialen von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4.

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Ludgeristraße 1, Filiale an der Lindenstraße 3-11 und Filiale an der Kaiserstraße 4. Bäckerei Musswessels hat folgende Filialen von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Waldstraße 65 und Filiale an der Schillerstraße 8 (bis 11.15 Uhr)

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Waldstraße 65 und Filiale an der Schillerstraße 8 (bis 11.15 Uhr) Bäckerei Köbbe hat folgende Filialen von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20

hat folgende Filialen von geöffnet: Filiale an der Binnenstraße 20 Bäckerei Köbbe hat ihre Filiale an der Lookenstraße geschlossen.

hat ihre Filiale an der Lookenstraße geschlossen. Das Café am Markt (Lüttel) hat von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Salzbergen:

Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale Bahnhofstraße 33



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale Bahnhofstraße 33 Bäckerei Sundag hat die Filialen geschlossen.

hat die Filialen geschlossen. Bäckerei Voss hat die Filiale geschlossen.

Bawinkel:

Die Bäckerei Sabel und die Bäckerei Wintering haben die Filialen geschlossen.



Emsbüren:

Bäckerei Puls hat folgende Filiale von 8 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Richthofstraße 6 Bäckerei Sabel hat folgende Filiale von 8 bis 12 Uhr geöffnet: Filiale am Dahlhok 31.

hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale am Dahlhok 31. Bäckerei Korte hat folgende Filiale von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 74.

Freren:

Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Bahnhofstraße 6. Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 bis 13 Uhr geöffnet: Filiale an der Kolpingstraße 1, Thuine.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Kolpingstraße 1, Thuine. Die Bäckerei Fehren und die Bäckerei Wintering haben geschlossen.

Lengerich:

Bäckerei Köbbe hat folgende Filiale von 8 von 11 Uhr geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38.



hat folgende Filiale von geöffnet: Filiale an der Mühlenstraße 38. Die Bäckerei Sabel hat an diesem Tag geschlossen.

Spelle:

Die Filialen der Bäckerei Herbers in Spelle und Lünne (sowie an den anderen Standorten) sind an diesem Tag geschlossen.



in Spelle und Lünne (sowie an den anderen Standorten) sind an diesem Tag geschlossen. Die Bäckerei Wintering hat die Filiale in Spelle ebenso die Bäckerei Triffterer geschlossen.

Wietmarschen

Die Bäckerei Wintering hat ihre Filialen geschlossen.



hat ihre Filialen geschlossen. Der Lohner Landbäcker hat die Filialen in Wietmarschen und Lohne geschlossen.





Falls Sie Fehler in der Übersicht finden oder wir Bäckereifilialen rund um Lingen nicht aufgeführt haben, wenden Sie sich gerne per Mail an redaktion@lingener-tagespost.de. Dann korrigieren oder ergänzen wir die Angaben.