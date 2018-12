Lingen . Die Wunschbaumaktion der Diakonie in Lingen war nach Angaben des Verbandes wieder ein großer Erfolg. Insgesamt 179 Weihnachtswünsche seien erfüllt worden, teilte die Diakonie mit.

Von Handschuhen über Mixer und Spielzeug bis zum Schulbedarf: Alle Wünsche wurden von Spendern erfüllt. Die große Spendenbereitschaft sei überwältigend gewesen, so die Diakonie. „Den Spendern gilt ein großes Dankeschön“, sagte Frederike Mohs, Mitarbeiterin beim Diakonischen Werk und dort verantwortlich für die Wunschbaumaktion. Zudem seien von den Bürgern, die ihre Wünsche notiert hätten, viele Dankes-Rückmeldungen gekommen.

Persönliche Weihnachtsgrüße

Dieses Jahr kamen die Wunschzettel von Klienten des Diakonischen Werkes sowie aus den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden, Kindergärten und dem Hort in Lingen. Insgesamt konnten hierdurch 179 Kindern und Erwachsenen geholfen werden. Die Wunschzettel wurden anonym an den Wunschbaum in der Filiale der Sparkasse am Markt aufgehängt. Die Geschenke wurden liebevoll eingepackt und mit persönlichen Weihnachtsgrüßen in Form von Karten versehen.

Die Wunschbaumaktion hatte die Diakonie in Kooperation mit der Sparkasse Emsland zum dritten Mal in Lingen durchgeführt. Die Diakonie bedankte sich für die gelungene Kooperation mit der Sparkasse am Markt. Ein großes Dankeschön ging auch an die Firma Zech Ingenieurgesellschaft, die für die Wunschbaumaktion gespendet und einen Teil der Wunschzettel erfüllt haben. Zum Abschluss gab es eine Weihnachtsfeier in der Alten Backstube, wo Klienten der Diakonie und Besucher der Alten Backstube die Geschenke feierlich mit Punsch und Kakao übergeben bekamen.

Helfer willkommen

Die „Alte Backstube“ ist eine gemeinnützige Einrichtung der Diakonie Emsland und ist in der Baccumer Straße 4 in Lingen. Sie bietet Kaffee, Kuchen und Snacks zu günstigen Preisen und in gemütlicher Atmosphäre. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Jeden Dienstag wird zusätzlich ein Mittagessen serviert und jeden Donnerstag Waffeln angeboten. Wer sich dort engagieren will, ist herzlich willkommen. Mögliche Aufgabengebiete: Servicetätigkeit, Zubereitung von Getränke, kleineren Mahlzeiten und nach Bedarf Gespräche mit Besuchern. Kontakt: Diakonisches Werk Lingen, Frederike Mohs, (Tel.: 0591-800410 oder f.mohs@diakonie-emsland.de).