Spelle . Heinz Feismann und die Volksbank im südlichen Emsland – das war über vier Jahrzehnte lang eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. Nun schlägt der Schapener ein eigenes, neues Kapitel auf. Er tritt in den Ruhestand.

Feismann hat der Volksbank in verschiedenen Positionen, seit 2006 als Vorstand, ein prägendes Gesicht gegeben. Da blieb es nicht aus, dass viele Gesichter ihm zum Abschied im Hotel Krone in Spelle die Ehre gaben. Neben seiner Familie die Vorstandskollegen Bernhard Hallermann und Reimund Kempkes an der Spitze, Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Pohl, Heinz Kamphus vom Betriebsrat, die Vorstände Jürgen Hölscher und Carsten Schmees von der Volksbank Lingen, Geschäftspartner, Weggefährten der Verbundunternehmen der Volksbank und des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems.

1973 hatte der heute 62-Jährige seine Ausbildung bei der Volksbank in Spelle begonnen. Das heutige Geschäftsgebiet der Volksbank Süd-Emsland umfasst im Wesentlichen die Samtgemeinden Freren, Lengerich und Spelle sowie die Gemeinden Emsbüren und Salzbergen. Sein Vorstandskollege Kempkes zeichnete den beruflichen Werdegang des Schapeners nach: Vom Kundenberater über die Leitung der Kreditabteilung, den Aufbau der Vermögensberatung, den Beginn der Vorstandstätigkeit 2006 in der Volksbank Freren-Spelle und ab 2010 nach der Fusion mit der Volksbank Lengerich als Vorstand in der Volksbank Süd-Emsland.

Wertschätzung für andere

Fachliche Kompetenz war es auch, aber nicht allein, was das Besondere an der Person Heinz Feismann in diesen Jahren ausgemacht hat. Dies hoben alle Redner bei seiner Verabschiedung hervor. Es war ebenso die respektvolle, wertschätzende Art und Weise, mit der er Arbeitskollegen wie Kunden gleichermaßen begegnete. "Bei all' deiner Arbeit hast du die Menschen in den Vordergrund gestellt", hob Kempkes hervor. Feismann habe seinen Anteil daran, dass die genossenschaftlichen Finanzgruppen zu den erfolgreichsten Bankgruppen in Europa gehören, sagte Johannes Freundlieb, Vorstand des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems. Der 62-Jährige habe die Volksbank sicher vorbei an den "Klippen" Niedrigzins, Digitalisierung und Regulatorik geführt, sagte Freundlieb. Er zeichnete den Schapener mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes aus.

Eine Ehrung der besonderen Art bekam er von seiner Tochter Ines. Auch im Namen ihres Brudes Daniel hob sie ebenso liebevoll wie sympathisch eine Eigenschaft ihres Vaters hervor: "Du hast uns Bodenständigkeit vorgelebt, Respekt vor den anderen, zu wissen, wo man herkommt, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht auf Erfolge auszuruhen."

Feismann dankte allen, die ihn begleitet hatten und haben, seine Frau Maria und die Familie an erster Stelle. Seinem Nachfolger Norbert Focks im Vorstand der Bank wünschte er eine glückliche Hand und Erfolg. Und was ist die Basis dieses Erfolges? "Es ist die regionale Nähe zu den Kunden, persönlicher Ansprechpartner zu sein. Dies unterscheidet uns von anderen. Das ist unser Gen, das wir nie verlieren sollten."