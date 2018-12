Eine Ideenschmiede für das Projekt Grenzkultur war der Landschaftstag im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen. Foto: Emsländische Landschaft

Lingen . An dem Großprojekt Grenzkultur der Emsländischen Landschaft beteiligen sich bis Ende 2019 verschiedene Vereine, Institutionen und Museen in der Region. Darauf ist auf dem Landschaftstag im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen hingewiesen worden.