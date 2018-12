Lingen. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat eine Klage der Fraktion der Wählervereinigung "Die Bürgernahen" (BN) gegen einen Beschluss des Lingener Stadtrates abgewiesen. Dies hat das Gericht mitgeteilt. Dabei ging es um die Besetzung von Betriebsausschüssen der städtischen Eigenbetriebe.

Ein Rückblick: 2011 hatten die BN für den Betriebsausschuss Stadtentwässerung Martin Heitker benannt, der nicht dem Stadtrat angehörte. Der Stadtrat hatte diese Benennung auch bestätigt. Nach der Kommunalwahl 2016 benannten die BN im Oktober per E-Mail für die Betriebsausschüsse Stadtentwässerung, Zentrale Gebäudewirtschaft und Emslandhallen nur Vertreter ihrer Wählergemeinschaft, die nicht dem Rat angehörten. Die BN hatten für die neue Wahlperiode für die Betriebsausschüsse Emslandhallen und ZGW Atze Storm und für den Betriebsausschuss Stadtentwässerung Jürgen Beranek benannt. Beide gehörten nach der Kommunalwahl nicht mehr dem Rat an. Im Dezember 2016 änderte der Rat mit einem Mehrheitsbeschluss die Betriebssatzungen der drei Eigenbetriebe dahingehend, dass diese neben den Vertretern der Bediensteten aus vom Rat der Stadt Lingen "aus seiner Mitte" gewählten Mitgliedern bestehen. Außer den BN stimmten alle Fraktionen für diese Änderung.

BN benannten keine Vertreter

Die BN vertraten den Standpunkt, mit ihrer E-Mail vom Oktober 2016 rechtsverbindlich für den Rat die ihnen zustehende Zahl von Ausschussmitgliedern benannt zu haben, die durch spätere Satzungsänderungen nicht ausgehöhlt werden könnten. Als der Rat im Januar 2017 die Besetzung der drei Betriebsausschüsse festlegte, benannten die BN auch keine Vertreter, sondern klagten gegen den Ratsbeschluss aus dem Dezember.

Gericht: Ratsfremde Personen auch früher nicht zulässig

Diese Klage wurde jetzt vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Zur Begründung heißt es in der Mitteilung des Gerichts, es sei entgegen früherer Übung [Anm. der Redaktion: Gemeint ist die Benennung von Martin Heitker 2011] nicht zulässig gewesen, ratsfremde Personen in die Betriebsausschüsse zu entsenden. Die Benennung Außenstehender sei grundsätzlich nur möglich, wenn die Betriebssatzung des jeweiligen Eigenbetriebes diese Möglichkeit vorsehe. Das sei jedoch auch in den früheren Fassungen der Satzungen nicht der Fall gewesen. Darin sei vielmehr auf die Paragrafen 71 bis 73 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes verwiesen worden. Diese sehen eine Besetzung der Ausschüsse nur mit Ratsmitgliedern vor.

BN prüfen Antrag auf Zulassung der Berufung

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Entscheidungsgründe kann die Fraktion der BN einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Niedersächsichen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg stellen. "Entweder war der Ratsbeschluss von 2011 falsch oder der von 2016", erklärte BN-Fraktionsvorsitzender Robert Koop auf Nachfrage unserer Redaktion. Die BN würden prüfen, ob sie den Antrag auf Zulassung der Berufung stellen werden.