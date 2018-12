Lingen. Die kleinen blauen Elektroroller des Anbieters "share2move" sind im Emsland bereits bekannt. Über Winter sind sie nun eingelagert worden. Und schon steht das nächste Projekt für Geschäftsführer Mirko Lühn an: Er will in Lingen Carsharing anbieten.

Bereits Anfang Dezember hatte der Lingener Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen, dass Carsharing-Fahrzeuge auf städtischen Parkplätzen zu einem verbilligten Sondertarif parken dürfen. Es war eine Firma an die Stadt herangetreten, die Carsharing vor Ort plant. (Weiterlesen: Kommt größeres Carsharing-Angebot nach Lingen?)

45 Elektroroller im Emsland

Jetzt kommt raus: Es ist das Lingener Startup „share2move“. Im Frühjahr dieses Jahres hatte die Firma in Lingen und Meppen 45 Elektroroller auf den Markt gebracht, die stunden- oder tageweise gemietet werden konnten. Ein Projekt, das vom Landkreis Emsland mit 100.000 Euro aus einem Wirtschaftsförderungsprogramm sowie mit Unterstützung der Sparkasse Emsland realisiert werden konnte. (Weiterlesen: Bestandsaufnahme: Wie kommen die Meli-Roller im Emsland an?)

Norden und Bruchsal an der Reihe

Die Elektroroller-Vermietung kam bei den Emsländern an und brachte Geschäftsführer Mirko Lühn Anfragen weiterer Städte ein, die ebenfalls ein Scooter-Sharing anbieten wollte. Sei es Kiel, oder gerade erst Bruchsal oder Norden. Für die Stadt am westlichen Rand des Kraichgaus werden derzeit 20 Roller hergestellt, für die ostfriesische Stadt zehn Stück. Produziert bei Elektroroller-Hersteller Emco in Lingen: Einst Arbeitgeber von Mirko Lühn, heute Geschäftspartner – zumindest in Sachen Scooter-Sharing.





Bei dem neuen Projekt des Wietmarschers wirkt Emco nicht mit. Es ist das Thema Car-Sharing. Im September war die Idee dazu entstanden, sagt der Geschäftsmann. Der Landkreis Emsland stellte den Kontakt zu einem Lingener Autohaus her. Da die Planungen noch am Anfang stehen, will Lühn noch keine Namen nennen.

Vom SUV bis zum Cabrio

Fest steht: Es werden nicht nur Kleinwagen vermietet, wie es in größeren Städten üblich ist, wo ja bekanntlich Parkplatzmangel herrscht. "Wir wollen hochwertige Fahrzeuge vermieten, die man gerne nutzt", sagt er. Angefangen beim SUV, reicht die Bandbreite bis zum Cabrio. Dabei wird auch nicht Rücksicht darauf genommen, ob das Fahrzeug elektrobetrieben ist – oder eben nicht.

Kooperation mit dem Autoclub Europa

Ein Unterschied zu den Meli-Rollern, die ja bekanntlich abgasfrei sind. Dafür ist das Prinzip der Vermietung identisch, die durch eine App erfolgt. Technische Details sind noch nicht spruchreif, sagt Lühn. Im Januar 2019 gebe es weitere Gespräche mit den Verantwortlichen. In Kontakt steht Lühn derzeit auch mit dem Autoclub Europa (ACE). Andreas Kröger, Vorsitzender der Regionalgruppe Osnabrück-Emsland, will mit dem Lingener Startup künftig kooperieren, schließlich setze sich der Club nicht nur für Autofahrer, sondern alle Verkehrsteilnehmer ein. Seit Frühjahr gebe es eine Roller-Vermietung, bald eine Auto-Vermietung. Außerdem gibt es in Lingen den Lili-Bus. Die Menschen müssten mobil sein und das Angebot in Lingen werde immer vielfältiger, sagt Kröger.