Lingen. Der Parkplatz vor der Lingener Emslandarena entwickelt sich allmählich zur Konzertfläche. Nach Sting (26. Juni) und Mark Foster (28. Juni) wird am 29. Juni 2019 ein drittes Open-Air-Konzert folgen. Erfolgsrapper Kontra K wird mit special Guests erwartet.

"Wir freuen uns mit Kontra K auf einen der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler", verkündete Veranstaltungsmanager Stefan Epping am Donnerstag die neueste Verpflichtung. "Damit sprechen wir auch eine ganz andere Zielgruppe an, als mit Sting und Mark Forster", freut er sich über die Vielfalt des Musikangebotes unter freiem Himmel.

Special Guests

Kontra K schaffte es mit seinen drei Alben stets von null auf Platz eins der Deutschen Albumcharts und erhielt vor zwei Wochen die 1Live Krone in der Kategorie. Die Nachfrage nach seinen Live-Shows ist ungebrochen. Die Fans dürfen sich auf ein Konzert voller Energie, Special Effects und mehrerer Special Guests freuen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.





Seit Jahren bewegt sich der Berliner Künstler auf höchstem Niveau im Rappgeschäft. Erst Anfang Dezember hat er seine kommende „Die Letzten Wölfe“-Tour angekündigt, die ihn 2019/20 in die ganz großen Arenen führen wird. Bis dato strömten mehr als 700.000 Zuschauer zu seinen Konzerten, seine Alben verkauften sich mehr als 600.000 und seine Singles über drei Millionen Mal.

Kooperation mit FKP Scorpio

Stefan Epping freut sich auf die Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Hamburger Firma FKP Scorpio. Im Musikgeschäft ein bekannter Name: FKP Scorpio veranstaltet populärste Festivals in Deutschland wie das Hurricane- und Southside-Festival – und nun auch das Open Air mit Mark Forster und das mit Kontra K in Lingen.

Tickets ab sofort

Nach dem (ausverkauften) Konzert mit Sting und dem Auftritt von Mark Forster (noch Restkarten erhältlich) steht nun auch der Künstler für den Open Air-Samstag. Tickets hierfür gibt es ab sofort für 44,95 Euro (inkl. Gebühren) bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Anzeige Anzeige