Lingen. Am Bonifatius-Hospital Lingen ist 1993 eine von zwei Geriatrien als erste in ganz Deutschland eingerichtet worden.

Geriatrie, ein Begriff, der in der heutigen Zeit geläufig ist, war dies vor 25 Jahren noch nicht. Am Bonifatius-Hospital Lingen ist 1993 eine von zwei Geriatrien als erste in ganz Deutschland eingerichtet worden. Dieses Jubiläum ist am Mittwoch von beteiligten Zeitzeugen und politischen Vertretern gewürdigt worden. Gewürdigt worden sind vor allem auch Hans-Gerd Strube, als Haushaltspolitiker im Bundestag Anfang der 1990er Jahre maßgeblich dafür verantwortlich, dass neben dem Albertinen-Krankenhaus in Hamburg auch eine Modell-Geriatrie im ländlichen Raum installiert worden ist. Mit ihm gewürdigt wurde der Chefarzt Prof. Dr. Dr. Gerald Kolb, der von Anfang an die Geschicke dieser Abteilung geleitet hat, sowie mehrere Mitarbeiterinnen, die ebenfalls von Anbeginn zum Wohl der alten Patienten gewirkt haben.



Viel Überzeugungsarbeit

Der Festakt begann am Mittwoch in der Kapelle des Hospitals mit einem Wortgottesdienst durch Dechant Thomas Burke, der durch den gesamten Nachmittag führte. Strube erhielt das Wort, um die Gäste an seinen Erinnerungen teilhaben zu lassen. „Ich habe stets versucht, Politik in christlicher Verantwortung zu gestalten“, unterstrich der damalige Bundestagsabgeordnete. Als er 1991 von dem Vorhaben, eine Modell-Geriatrie in Hamburg zu fördern, erfuhr, habe er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Selbiges im ländlichen Raum, „zum Beispiel in Lingen“, zu erreichen.

Viel Überzeugungsarbeit sei zunächst zu leisten gewesen, ob überhaupt eine medizinische Abteilung ausschließlich für alte Menschen notwendig sei, auch sei er auf Konkurrenzgedanken von anderen Medizinern gestoßen. Ebenso schwierig sei es anfangs gewesen, einen Abteilungsleiter für das Modellprojekt zu finden, gab es schließlich den Facharzt "Geriater" zu der Zeit noch gar nicht. Mit Kolb habe man jemanden gefunden, der „bis heute hervorragende Arbeit zum Wohl der alten Patienten leistet“.

Regionale Top-Klinik

In dieselbe Kerbe schlugen alle weiteren Redner. Landrat Reinhard Winter war 1991 gerade zum Landkreis Emsland gekommen. An die Diskussionen könne er sich noch gut erinnern. Der Ruf des „Boni“ als hochspezialisierte Akutklinik insgesamt und der der Geriatrie und Rehabilitation insbesondere sei durch Prof. Dr. Dr. Kolb und sein Team gefestigt. Dies zeige sich auch am aktuellen Focus-Ranking „Regionale Top-Kliniken in Niedersachsen“, in dem erstmals das Fach Geriatrie berücksichtigt wurde: „Die hiesige Akutgeriatrie erhielt gleich das Focus-Gütesiegel“, freute sich Winter.





Forschergeist und Humor

Kolb selber hatte sodann das Wort, und dieser betonte insbesondere, dass „Exzellenz in wissenschaftlich klinischer Forschung und Exzellenz in der täglichen Routine“ einander verlangen. Das dreigeteilte Konzept Akut, Reha-stationär und Reha-teilstationär von Anfang an in Lingen sei zukunftsweisend und seinerzeit ausgesprochen selten gewesen. Mehrfach betonte der Chefarzt seinen „gewöhnungsbedürftigen, schrägen hessischen Humor“, der offensichtlich seiner Beliebtheit keinen Abbruch tut: Schwester Eva bedankte sich im Namen der Abteilung und überreichte eine selbstgebackene Sachertorte.

Kein Geriatrieplan in Niedersachsen

Einen geschichtlichen Abriss der gesellschaftlichen und politischen Stellung von Geriatrie in der Bundesrepublik brachte Prof. Dr. Klaus Hager vom Zentrum für Medizin im Alter aus Hannover. Er bedauerte, dass Niedersachsen keinen Geriatrieplan habe. „Es muss Menschen wie Dr. Kolb geben, die sich der Geriatrie und der Fortbildung mit ganzem Herzen verschreiben“, unterstrich der Hannoveraner.

Versorgungsabbrüche

Der Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft, Ansgar Veer, ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Geriatrie. In dieser Funktion brachte er „Grüße aus Berlin“ mit. Noch in dieser Woche bringe der Bundesverband ein bundesweites Geriatriekonzept heraus, damit „wir sprachfähig für die Politik sind“. Schwierig sei vielfach, dass in den Bereichen Akut, Reha-stationär und Reha-teilstationär unterschiedliche Genehmigungen für die Kostenübernahme durch die Krankenkassen notwendig seien, was immer wieder zu Versorgungsabbrüchen führe. „Hieran werden wir arbeiten müssen“.

Baumaßnahmen

Martin Diek, Geschäftsführer des Bonifatius Hospitals, zeigte schließlich eine Reihe von Bildern der Baumaßnahme aus den 1990ern Jahren, die seinerzeit 22,4 Millionen DM gekostet hatte.