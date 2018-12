Lingen. 30 Schüler des Gymnasiums Georgianum in Lingen nehmen an der zweiten Runde der 58. Mathematik-Olympiade teil.

Das hat die Schule jetzt mitgeteilt. Besonders erfreulich ist demnach die hohe Teilnehmerzahl in Klasse sechs, in der sich elf Schüler für die zweite Runde qualifizierten. In Runde eins mussten die Schüler Aufgaben zu Hause bearbeiten. In Runde zwei stand eine mehrstündige Klausur an. Dahin schafften es gleich 30 Schüler des Georgianums. Alle Teilnehmer der zweiten Runde seien Gewinner, da sie zur Qualifikation schon die Hausaufgabenrunde mit einer tollen Punktzahl bewältigen mussten, so der Fachobmann Mathematik, Jürgen Herbrüggen. In Jahrgang fünf überzeugte laut Georgianum vor allem Fabian Saatkamp, der mit 31 Punkten Schulbester wurde. Ebenfalls erfolgreich teilgenommen haben Franz Vehring, Peter Schiller, Emma Kohl, Kiril Kurganski und Steffen de Vries.

Hoffnung auf Einzug in die Landesrunde

Zwei große Hoffnungen auf den Einzug in die Landesrunde hat das Georgianum nach eigenen Angaben mit Jaira Hibbel und Magnus Heskamp, die in Klasse sechs am besten abschnitten. Beide holten 35 von 40 möglichen Punkten und hoffen auf den Einzug in die Landesrunde, die am 22./23. Februar 2019 in Göttingen stattfindet.

"Gut"

Das Prädikat „gut“ erhielten Paul Schröder, Peter Hörtemöller, Jaan Ranters und Laurenz Berndt. Ebenfalls erfolgreich teilgenommen haben in Jahrgang sechs Edwin Tokmic, Angeline Krosmal, Lotta Segger, Paulina Degenhardt sowie Christian Ryba.

Erfolgreich

Jahrgangsbeste wurde in Jahrgang sieben Katharina Lüken, die 28 von 40 möglichen Punkten erzielte. Knapp dahinter landeten Joshua Heck (27) und Sophia Nüsse (22). Erfolgreich in Jahrgang acht waren Mika Schonhoff, Lena Schaarschuch und Lisa Schulte, die allesamt noch geringe Chancen auf die Landesrunde haben. Auch erfolgreich teilgenommen haben in Jahrgang acht Julian Köllen, Marian Mülder sowie Susanna Berndt. In Jahrgang neun lieferte Benedikt Helming mit 24 Punkten die beste Leistung des Jahrgangs ab. Dahinter folgten Celine Beel, Charlotte Ryba und Theresa Degenhardt.