Osnabrück/Lingen. „Nun freut euch, ihr Christen“, „O du fröhliche“: kein Weihnachtsgottesdienst ohne vertraute Kirchenlieder. Mit der heutigen Ausgabe beginnen wir eine Serie über die Kirchenmusik im südlichen Emsland.

Das ganze Jahr über spielen Organisten zum Lobe Gottes, proben Vokalensembles für den guten Klang, bereiten sich Posaunenchöre auf ihren nächsten Auftritt vor. Auch Kinder und Jugendliche gehen musikalisch vielfältige, teils neue Wege in der Kirchenmusik. Auf Anregung des Dekanatsreferenten im Dekanat Emsland-Süd, Holger Berentzen, beleuchtet die Lingener Tagespost die unterschiedlichen Sparten der Musica sacra.



Heute geht es um den grundsätzlichen Auftrag der Kirchenmusik und um die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Eine Fülle von Aspekten

Kultische Musik spielt bei allen in Deutschland vertretenen Religionen eine Rolle. Begegnungen der Kulturen ohne Musik sind nicht denkbar. Für das Christentum beinhaltet die Musik in der Kirche eine Fülle von Aspekten. Zuerst steht Kirchenmusik im Dienst des Gottesdienstes und der Verkündigung der christlichen Botschaft, darin sind sich die verschiedenen Konfessionen einig.

Vielfältiges Repertoire

Auch wenn Musik in der Kirche dort beginnt und ihren Schwerpunkt hat, ist ihre allgemeine Bedeutung für die Gesellschaft mit Blick auf Konzerte und das musikpädagogische Engagement für Heranwachsende klar. Hier ergeben sich viele Aufgaben, denen die Vielfalt des Repertoires entspricht, das in den Kirchen erklingt.

Gemeinsames kirchliches Erleben

Der Gregorianische Choral ist das älteste Zeugnis abendländischer Musikkultur und erfreut sich wachsender Beliebtheit als Teil eines gemeinsamen kirchlichen Erbes. Hieraus entstanden zwei für die kirchenmusikalische Praxis entscheidende Gattungen: das Kirchenlied und die chorische Mehrstimmigkeit. Durch die Weiterentwicklung der kirchenmusikalischen Ausbildung und Praxis hat sich auch die Popularmusik – das so genannte Neue Geistliche Lied – in den Kirchen zunehmend etabliert. Über Stil und Qualität zeitgenössischer Musik wird allerdings immer wieder zu diskutieren sein.

Chor mit und ohne Instrumentalbegleitung

Die chorische Mehrstimmigkeit (mit und ohne Instrumentalbegleitung) macht heute in ihrer stilistischen und formalen Bandbreite den größten Teil der kirchenmusikalischen Arbeit aus. Neben Kirchenchor und Kantorei stehen hier zunehmend Kinder- und Jugendchöre sowie Bands im Mittelpunkt. Die Orgel wird als ältestes kirchliches Instrument akzeptiert und geschätzt. Orgelmusik ist in Liturgie und Konzert ein fester Bestandteil des Spektrums. Andere Instrumente kommen mittlerweile selbstverständlich hinzu.

Diözesankirchenmusikdirektor

Diözesankirchenmusikdirektor (DKMD) Martin Tigges leitet das Referat Kirchenmusik im Bistum Osnabrück, zu dem auch das südliche Emsland gehört. „Das, was wir machen, muss gut sein“, sagt er. „Nur wenn wir wissen, was wir haben wollen, können wir daran arbeiten.“ Damit legt Tigges die Latte hoch. Er sieht in der musikalischen Gestaltung von Liturgie drei Grundfunktionen: 1. Lobpreis und Klage vor Gott, die im Laufe des Kirchenjahres in unterschiedlichen Schattierungen abgefragt werden, 2. die Gemeinschaft im Singen und Hören auf Gottes Wort sowie 3. die dialogische Verkündigung des Gehörten. „Wir haben etwa elf Prozent Kirchenbesucher in unserem Bistum“, meint Tigges und sieht daher den Auftrag, auch die anderen zu erreichen.

Attraktive Botschaft

Wie das geschehen kann? „Gerade jetzt zur Wintersonnenwende, wo die Natur sich schlafen legt, im Dunkel der Welt, zünden Christen ein Licht an, feiern Weihnachten und zeigen in Gottesdiensten und Konzerten, dass es noch mehr gibt.“ Diese Botschaft bleibe attraktiv, so der Kirchenmusikdirektor. Habe die Kirchenmusik in der katholischen Kirche früher eher dekorativen Charakter gehabt, kam durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) der eigene Sendungsauftrag stärker ins Bewusstsein, den die Kirchen der Reformation nie aus dem Blick verloren hätten.

Mit Musik den Menschen beistehen

Mit den Mitteln der Musik Menschen beizustehen, diesen Aspekt der so genannten Kulturdiakonie, wünscht sich Tigges auch für Großschadensereignisse, wo bei Trauergottesdiensten eine ästhetisch und musikalisch ansprechende Gestaltung unverzichtbar sei. Generell sieht er die Herausforderung, mit musikalischen Mitteln die Menschen zu erreichen, ohne sich anzubiedern und abzuflachen. Allerdings bedürfe es einer Haltung des Sowohl-als-auch. „Ich bin kein Freund eines reinen lateinischen Choralamtes in einer normalen Landgemeinde“, sagt Tigges. Dafür seien die Gemeinden auch viel zu heterogen, was eine größere Bandbreite erfordere. Keine Denkverbote wünscht er sich für die Einbeziehung populärer Stilistik in die Kirchenmusik und kann sich durchaus vorstellen, dass man sich hier professionell beraten lässt.





Gottes Wort müsse nach Ansicht des DKMD in der Kirchenmusik einen breiten Raum einnehmen. „Der gesungene Antwortpsalm nach der Lesung ist vorgeschrieben, und selbst wenn niemand da ist, der ihn singen kann, könnte ein Kehrvers oder ein passender Liedanfang als Ersatz dienen und den gesprochenen Psalm gliedern“, so Tigges, der hier an die Kreativität der Verantwortlichen appelliert. „Welche Form von Musik wollen wir eigentlich haben?“ Diese Frage müssten sich die Kirchengemeinden stellen und sich nicht mit dem zufrieden geben, wie es gefühlt immer schon war.

Das Referat Kirchenmusik ist nach den Worten seines Leiters froh darüber, dass die erwähnte Bandbreite mittlerweile auch personell sichtbar sei. Er verweist auf Maria Hartelt, Diözesanbeauftragte für Kinderchorarbeit, und Kai Lünnemann, der den Bereich Popularmusik im Bistum Osnabrück vertritt. (Beide werden im weiteren Verlauf dieser Serie genauer vorgestellt.) Es habe auch eine Abfrage unter den Gemeinden gegeben, welche popularmusikalischen Gruppen es mittlerweile gebe und welches Liedgut sich etabliert habe. Nach der Auswertung im kommenden Januar verspricht Tigges konkrete Praxisempfehlungen.