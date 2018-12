Radfahrer wird von Auto in Lingen angefahren CC-Editor öffnen

Foto: Patrick Pleul/dpa

Lingen. Auf der Meppener Straße in Lingen ist es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der Unfall wurde zunächst als schwer eingestuft. Am Ende ging dieser aber glimpflich aus.