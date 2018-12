Haushalt 2019 in Lingen: Gemeinsames Ja war möglich

Lingen. Arg konstruiert wirkten die Begründungen von FDP und Bürgernahen zur Ablehnung des Haushalts 2019 in Lingen.Als ob es irgendwie unschicklich wäre, Ja zu einem solide finanzierten Etat mit den richtigen Schwerpunkten zu setzen.

Natürlich lässt sich in Detailfragen problemlos unterschiedlicher Meinung sein, was zum Beispiel den Umgang mit eigenen Anträgen anbelangt oder den städtischen Anteil an der boomenden Wirtschaft in Lingen. Aber aufs Ganze gesehen, konnte die Feststellung nur heißen: Die Ausgaben sind gerade bei Kitas, Schulen und der Erhaltung städtischer Infrastruktur richtig gesetzt. Da hätten sich BN und FDP keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie dem Haushalt ebenfalls zugestimmt hätten.

Wie es besser geht, haben ihnen die Grünen vorgemacht. Durchaus mit kritischen Worten mahnte Michael Fuest zum Beispiel mehr Aktivitäten beim Klimaschutz und der Lösung von Verkehrsproblemen an. Den Blick fürs Ganze behielt er trotzdem.