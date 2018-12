Lingen. 23,7 Millionen Euro wird die Stadt Lingen im kommenden Haushaltsjahr investieren. Mit großer Mehrheit verabschiedete der Stadtrat am Mittwochabend den Etat. Gegenstimmen gab es von den Fraktionen der Bürgernahen und der FDP.

Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt im massiven Ausbau der Betreuungsplätze für Kindertagesstätten in Lingen. Dies gilt sowohl für Neubauten, als auch für Erweiterungen bestehender Einrichtungen. "Allein die Bereiche Schule und Kita machen mit rund zehn Millionen Euro 63 Prozent der Ausgaben aus", sagte Oberbürgermeister Dieter Krone. Viel Geld in die Hand nimmt die Stadt auch im Schulbereich und in der Verbesserung der Infrastruktur. Hier ragt insbesondere der geplante Neubau der Brücke in Schepsdorf heraus.

Überschussrücklage

"Die Rahmendaten sind sehr positiv für die weitere Entwicklung der Stadt", sagte Krone. Er verwies auf ausgeglichene Haushalte auch in den kommenden Jahren und eine Überschussrücklage, die aktuell bei 27,5 Millionen Euro liegt. Bis 2022 werde sie auf rund 34 Millionen Euro anwachsen. Damit behält die Stadt den Worten des Oberbürgermeisters zufolge auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ihre Gestaltungsfähigkeit.









Aktuell boomt die Wirtschaft, wie die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in Lingen zeigen. Mit 30 Millionen Euro hatte die Stadt 2018 kalkuliert, 39,4 Millionen sind es geworden. Im nächsten Jahr geht die Kommune von 32 Millionen Euro aus. Nur ein kleiner Teil davon verbleibt allerdings bei der Stadt. Größe Einzelausgabe in Lingen ist die Kreisumlage Richtung Meppen in Höhe von 26,1 Million Euro, eine Summe, die sich aber angesichts der hervorragenden Kassenlage beim Kreis noch verringern wird.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

"Der Wirtschaftsstandort Lingen entwickelt sich hervorragend", resümierte Krone. Der Haushalt setze die richtigen Akzente mit den Schwerpunkten bei Maßnahmen, die die Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern. Dies gelte nicht nur für die Kitas, sondern auch für den Schulbereich, sagte der Verwaltungschef mit Hinweis auf die schrittweise Erweiterung der Friedensschule. Sie erhält einen multifunktionalen Erweiterungsbau, Kostenpunkt in den nächsten drei Jahren: drei Millionen Euro. Krone sprach Rat und Verwaltung seinen Dank für deren Arbeit und Entscheidungen zum Wohle der Stadt aus.

Schwegmann: Stadt ist gut aufgestellt

Den Etat im Einzelnen erläuterte Stadtkämmerin Monika Schwegmann, deren Team aus der Kämmerei in den letzten Wochen viel Arbeit in die Aufstellung des Haushaltsplan gesteckt hatte. Nach 2017 ist es erneut gelungen, den Haushalt des Folgejahres fristgerecht am Ende des laufenden Jahres zu verabschieden. "Die Stadt ist für die Zukunft gut aufgestellt", bilanzierte Schwegmann den Haushalt 2019. Die Kommune finanziere sich in einem hohen Maße selbst, sagte sie mit Hinweis auf die Steuereinnahmen von insgesamt 72,2 Millionen Euro. Neben der Gewerbesteuer schlägt insbesondere die Einkommenssteuer zu Buche. 24,4 Millionen Euro erwartet die Stadt 2019 an Einnahmen, 1,4 Millionen mehr als im Vorjahr.





Die Finanzdezernentin betonte, dass die Personalkosten in der Verwaltung nicht gestiegen seien. Aktuell liegen sie bei 26,1 Millionen Euro. Der Zuwachs in Höhe von 500.000 Euro sei auf die bereitgestellten Mittel für die Erzieherinnen in einer neuen städtischen Kita 2019 zurückzuführen.

Kreditaufnahme geplant

Für die Umsetzung der Investitionen im nächsten Jahr plant die Stadt eine Nettokreditaufnahme von 10,8 Millionen Euro ein. Ob diese tatsächlich erfolgen muss, bleibt aber abzuwarten. Aufgrund laufender Einnahmeverbesserungen während des Haushaltsjahres war dies in der jüngsten Vergangenheit nicht notwendig. Der Schuldenstand der Stadt beträgt nach Schwegmanns Angaben Ende 2018 insgesamt 29,4 Millionen Euro. Das entspricht einer Pro Kopf-Verschuldung von 572 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1237 Euro.

Positionen der Parteien

Für die CDU-Fraktion erklärte Hermann Gebbeken, dass der Haushalt Stabilität und Gestaltungsfähigkeit zugleich ausdrücke. Er gebe wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Stadt. Die Summe von 23,6 Millionen Euro bei den Investitionen sei bislang ohne Beispiel. Ein erheblicher Teil der Finanzmittel sei durch Ausgaben in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen gebunden. Der Haushalt decke alle wichtigen Bereiche ab und stärke den Standort Lingen, was Arbeitsplätze, Wohnbauflächen und das kulturelle Angebot anbelange. Die geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 10,8 Millionen Euro wertete Gebbeken als verantwortbar, da es sich beim Ausbau von Kitaplätzen und den Schulbereich um Pflichtaufgaben handele.

Für die SPD-Fraktion begründete Bernhard Bendick die Zustimmung zum Gesamthaushalt "mit der Umsetzung unserer langjährigen Forderung zum Ausbau der Kindergärten und der Übernahme in städtischer Trägerschaft, der Abschaffung der Kita-Gebühren und dem Ausbau und der Sanierung unserer Schulen. Besonders die städtische Trägerschaft habe die CDU über Jahre abgelehnt. Hier sei nicht Einsicht der Grundgedanke gewesen, sondern die kirchliche Ablehnung ,weitere Trägerschaften zu übernehmen.

Lob für die Stadtkämmerin

BN-Fraktionsvorsitzender Robert Koop erinnerte in seiner Rede an seine Ausführungen in der Haushaltsdebatte 2017, als die Bürgernahen neue Plätze in den Kindertagesstätten beantragt hätten. "Das haben CDU und SPD abgelehnt, um später im Jahr – hopplahopp – zu erkennen, dass das Nein ziemlich falsch war". Ein Lob hatte Koop hier für Stadtkämmerin Schwegmann parat, der er "für Ihren beeindruckenden Einsatz für die Kitas" dankte. Der BN-Fraktionschef warf CDU und SPD mangelnde Fairness beim Umgang mit Anträgen der Bürgernahen vor.

Diesen Vorwurf wollte CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling nicht im Raum stehen lassen. Bei einer Vielzahl von Vorschlägen, die mitunter von mehreren Fraktionen oder von der Verwaltung eingebracht worden seien, habe große Einigkeit bestanden. Bei den BN-Anträgen seien allerdings neun dabei gewesen, die Planungskosten in Höhe von 380.000 Euro verursacht hätten.

Michael Fuest, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, kritisierte, dass die Stadt beim Umwelt- und Klimaschutz nicht vorangekommen sei. Beim Radverkehr bleibe immer noch viel zu tun. "Das große Geheimnis bleibt für uns: Wie lauten die Empfehlungen aus dem neuen Verkehrsgutachten, dass eigentlich schon 2018 beraten werden sollte." Die Grünen stimmten dem Haushalt dennoch zu, da er solide geplant sei und die notwendigen Maßnahmen eingestellt seien.

Der FDP fehle im Haushalt ein ganzheitliches Konzept für die Zukunft, begründete Dirk Meyer das Nein der Liberalen zum Haushalt 2019. Meyer vermisste eine Risikovorsorge im Haushalt. Die Stadt profitiere von der guten Konjunktur, sei aber nicht bereit zur Entschuldung.