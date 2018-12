Lingen. Seit 19 Jahren verzichten die Mitarbeiter am RWE Kraftwerksstandort Lingen zu Weihnachten auf eine kleine symbolische Anerkennung. Den Gegenwert spendet die Belegschaft lieber für einen guten Zweck an caritative oder gemeinnützige Einrichtungen.

Dieses Jahr geht die Weihnachtsspende in Höhe von 2250 Euro zu gleichen Teilen an die integrative Michaelgruppe aus Beesten-Schapen, die regelmäßig Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung durchführt, den Ortverein Lohne des Deutschen Roten Kreuzes und den Jugendbereich des Amateur-Box-Clubs Lingen. Die Belegschaft des Kraftwerksstandortes Lingen möchte mit den Spenden nicht nur zu einem schönen Weihnachtsfest beigetragen, sondern die Durchführung von regionalen gemeinnützigen Projekten unterstützen.

Unterstützung für ehrenamtliche Arbeit

„Mit der Spende der Mitarbeiter unterstützen wir dieses Jahr die Vielfältigkeit der ehrenamtlichen Arbeit in unserer direkten Nachbarschaft. Durch das herausragende Engagement aller Ehrenamtlichen wird so nicht nur zu Weihnachten an diejenigen gedacht, die in unserer Region Hilfe benötigen“, so die Kraftwerksleiter Wolfgang Kahlert und Hartmut Frank in einer Pressemitteilung. „Die Belegschaft des Kraftwerksstandortes möchte einen Teil dazu beitragen, dass der wichtige unermüdliche Einsatz dieser Organisationen und Gruppen für und in unserer Region weiterhin ehrenamtlich ermöglicht wird“, ergänzten die Betriebsräte des Kraftwerksstandortes, Peter Hubelitz und Jürgen Thieben.

"Lachen ist unbezahlbar"

Waltraut Becke und Matthias Uphus, als Vertreter für die integrative Michaelgruppe, betonten, dass die ehrenamtliche Arbeit ohne Spenden nicht möglich wäre: „Wir haben nun die Möglichkeit weiterhin besondere Aktivitäten für teilweise schwerstbehinderte Menschen zu organisieren. Wenn wir zum Beispiel jetzt zu Weihnachten gemeinsam unseren Weihnachtsbaum aufstellen, ist das Lachen und die Freude an den manchmal auch kleinen aber sehr schönen Dingen des Lebens aller Teilnehmer einfach unbezahlbar.“