Lingen. Die Kindertagesstätte St. Marien in Bawinkel platzt beinahe aus allen Nähten. Nicht nur Kinder aus Bawinkel werden dort betreut, auch aus dem benachbarten Clusorth-Bramhar. Doch das könnte sich bald ändern: Die Stadt Lingen will in dem Ortsteil eine eigene Kita einrichten.

Rund 35 Kinder aus Clusorth-Bramhar werden in Bawinkel derzeit betreut, hinzu kommen weitere aus Haselünne-Klosterholte. In der Kindertagesstätte St. Marien in Bawinkel ist viel los, so viel, dass sei Beginn des Kita-Jahres die achte Gruppe in einem Mitarbeiterraum untergebracht werden musste. Für die Mitarbeiter wurde wiederum ein Container aufgestellt. (Weiterlesen: Diskussion um Kita-Situation in Bawinkel)

Stadt Lingen äußert sich zu Plänen

Eine Zwischenlösung, die in Bawinkel in den vergangenen Monaten für viele Diskussionen gesorgt hat. Schließlich sollten Kindertagesstätten laut Kita-Gesetz grundsätzlich fünf Gruppen haben, Ausnahmen durch die Landesschulbehörde sind allerdings möglich – wie in Bawinkel.

Eine Ausnahme, die jedoch nur bis 2020 gilt und mit der nicht alle glücklich waren. Immer wieder kam die Frage auf, ob nicht eine zweite Kita in Bawinkel eingerichtet werden muss. Eine Antwort darauf zu finden, gestaltete sich schwer, denn es war nicht klar, ob auch 2019 noch Kinder aus der politisch zur Stadt Lingen gehörenden Ortschaft Clusorth-Bramhar in Bawinkel betreut werden. Dort, auf Lingener Gebiet, stand die Frage im Raum, ob die Stadt eine andere Lösung hat. Genauer gesagt: ob eine eigene Kita eingerichtet und dadurch die Kita in Bawinkel entlastet wird. Eine Antwort darauf blieb seit Sommer aus, ein Kindergartenjahr zu planen – für die Verantwortlichen in Bawinkel unmöglich. (Weiterlesen: Kita-Nachfrage in Bawinkel höher als das Angebot)

Neue Kita mit "etwa zwei Gruppen"

Nun steht fest: Clusorth-Bramhar bekommt eine eigene Kindertagesstätte. „Es gibt Planungen, in einem Gebäude in Clusorth-Bramhar eine neue Kindertagesstätte mit etwa zwei Gruppen einzurichten", sagt Oberbürgermeister Dieter Krone auf Anfrage dieser Redaktion. Zu konkreten Einzelheiten, sei es Kosten oder Personal, will sich Krone erst Anfang des kommenden Jahres äußern. Dann wird auch der Standort der neuen Einrichtung genannt. Krone sagt: "Mit der pädagogischen Konzeption von Kita und Grundschule in Clusorth-Bramhar soll eine Vernetzung erreicht werden."

Ortsteil Clusorth-Bramhar soll gestärkt werden

Zurzeit werden laut Krone die Planungen der neuen Kindertagesstätte mit der Gemeinde Bawinkel innerhalb des Kirchspiels ausgetauscht, um eine für alle Beteiligten optimale Lösung zu erzielen. Die neue Einrichtung soll auch den Ortsteil Clusorth-Bramhar stärken. Ein Thema, dass auch der Kita-Beirat St. Marien in Bezug auf Bawinkel immer wieder angesprochen hatte. „Es ist toll, dass es hier Baugrundstücke gibt. Für junge Familien muss dann aber auch die notwendige Infrastruktur geschaffen werden, und dazu gehören Kitaplätze", sagte der Bawinkeler Elternbeiratsvorsitzende Tobias Schmit im Februar im Gespräch mit dieser Redaktion. Die geplante Kita in Clusorth-Bramhar könnte somit auch für Entlastung in Bawinkel sorgen.