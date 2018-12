Kultiges in der Region: Was ist los am Wochenende? CC-Editor öffnen

Deutschrock von Madsen wird am Freitag in der Emslandarena geboten. Foto: Dennis Dirksen

Lingen. Gemischt ist das Programm am letzten Wochenende vor Weihnachten: ein farbenfrohes Musical voller Emotionen und visueller Überraschungen, das dem Publikum die Botschaft von Saint-Exupéry auf unterhaltsame Weise vermittelt, Kammermusik in der Kreuzkirche und Rockmusik in der Emslandarena. Die Kids können sich auf das Vorlesen von Märchen und Geschichten im Kutscherhaus freuen sowie auf den Kinderliedermacher Christian Hüser in Spelle.