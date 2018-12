Lingen. Seit 1996 verschenkt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Baccum in den Gottesdiensten am Heiligabend kleine Symbole passend zur Weihnachtsgeschichte. Was vor 22 Jahren mit einem kleinen Esel begann, endet voraussichtlich in der Heiligen Nacht am Montag.

„Ich kenne viele Familien in unserer Kirchengemeinde, die jedes Jahr die kleinen, selbst hergestellten Weihnachtssymbole an ihren Tannenbaum hängen“, freut sich Pastor Hans-Gerhard Billker. Auf den Esel folgte der Ochs, kleine und große Engel aus weißem und rotem Ton schweben über ihnen. In Frankreich entdeckte 2001 die Tochter ein kleines, hölzernes Dufthäuschen, das seitdem als Stall in der Krippe steht. Ein Herz symbolisiert Maria: „Und sie bewahrte alles in ihrem Herzen.“ Für Josef, den Zimmermann, wurde ein kleiner Hammer gebastelt.

Die Sonnenuhr symbolisiert den Beginn der Weihnachtsgeschichte: „Und es begab sich zu jener Zeit“, und die Sonne symbolisiert Jesus, „das Licht der Welt.“ Papyrusrollen stehen für den Statthalter Quirinius, die Backform B für Bethlehem, was „Haus des Brotes“ bedeutet. Gold und Weihrauchsäckchen haben Caspar und Melchior in den letzten beiden Jahren bereits gebracht. Nun bringt Balthasar, der dritte Weise aus dem Morgenland, Fläschchen mit sehr kostbarem Inhalt: Myrrhe.

Idee kam Billker in der Grundschule

Die Idee kam Pastor Hans-Gerhard Billker während seines Unterrichts in der Baccumer Grundschule. Viele Kinder erzählten vom Brauchtum in ihren Familien. Doch die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit war ihnen kaum bekannt. So begann der Geistliche mit den Jahrgangs-Konfirmanden ab 1996, diesen besonderen Christbaumschmuck zu erstellen. „Ziel unserer Aktion war es, jeder Familie in den Gottesdiensten am Heiligabend einen Anhänger zu schenken, den sie dann zu Hause an ihren eigenen Christbaum aufhängen konnten“, erzählt er.

Hilfe von außen

Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde zählt über 400 Mitglieder, und somit halfen bei der Erstellung von mehreren Hundert Gegenständen auch schon mal das Christophorus-Werk. 2015 wurde mit viel handwerklichem Geschick eine Hürde aus Holz gefertigt, „und zwar von Insassen der Lingener Justizvollzugsanstalt. Die Hürde steht einerseits Einzäunung der Schafherden, andererseits für das oft hinderliche Leben. Und so wird die Weihnachtsgeschichte Jahr für Jahr unter einem besonderen Blickwinkel erzählt“, betont der Pastor.

Viele Familien haben noch alle Symbole aufbewahrt, die jedes Jahr ihren Platz an den Christbäumen finden. Die rote Weihnachtskugel von 2009 zum 150-jährigen Jubiläum der evangelisch-reformierten Kirche mit dem Abbild und dem Spruch: „Friede auf Erden“ wird leuchten und daran erinnern, warum Christen auf der ganzen Erde das Weihnachtsfest feiern.





Pastor Hans-Gerhard Billker, wie er selber schreibt: „Euer Pastor Hansi Billker“, geht im nächsten Jahr in den Ruhestand. „Dann ist Schluss, dann muss ich aufhören“, sagt er. Ob dann noch weitere Symbole hergestellt werden? „Ich glaube nicht, aber ich lass mich überraschen“, hofft er. Nicht nur der scheidende Pastor aus dem ostfriesischen Krummhörn, der seit 1981 die Kirchengemeinde leitet, fände es schön. „Und wunderbar wäre es, wenn es einen Nachfolger gäbe, der die Tradition mit dem 24. Symbol fortsetzen würde“, hofft der 65-Jährige.

Aber ob mit oder ohne Symbole ist eins sicher: die Weihnachtsgeschichte wird in Baccum auch 2019 erzählt werden. Denn die Darstellung der Geburt Jesu durch die Evangelisten Lukas und Matthäus ist die Grundlage für eine einzigartige Wirkungsgeschichte, die sich so spannend liest, dass auch heute noch Kinder wie Erwachsene ins Träumen geraten. Man muss nur genau hinschauen.